Reventa de entradas, el timo que nadie ataja

Hace unos días, Virginia vio un anuncio de un concierto de Love of Lesbian. El enlace para comprar las entradas era de la web de Viagogo, donde se anunciaba que el evento se celebraría en un lugar que acoge habitualmente estos eventos en Madrid. Compró tres tickets y eligió pagarlos con Paypal. Enseguida sospechó del proceso de compra, con menos requisitos de lo habitual. Quiso anular el pago, pero le fue imposible. “Me habían vendido unas entradas en un sitio que no se sabe que vayan a actuar, unas entradas que no existen a un precio que no existe, en un sitio que a lo mejor ni es”, nos cuenta en Código de barras.

Virginia intentó contactar con Viagogo, pero en el número de contacto un mensaje grabado le indicó que solo podían atenderle si sus entradas eran para las 72 horas siguientes.

Como ella, miles de consumidores han caído en presuntas estafas por parte de esta empresa de reventa, que es una de las más promocionadas por los buscadores de Internet. Se ofertan entradas a precios desorbitados e incluso entradas falsificadas. Además, han llegado a vender un número mucho mayor de entradas que el de aforo permitido en el establecimiento, haciendo que muchas personas ni si quiera hayan tenido la posibilidad de entrar a ver el concierto por el que han pagado. En Internet se multiplican las quejas en Estados Unidos, Australia, Francia, Reino Unido, España… Ya en 2018, el ministerio de Interior español abrió una investigación contra la empresa por presunta estafa.

¿Cómo actua Viagogo?

Tiene su sede fiscal en Delaware, aunque gran parte de su operativa se realiza desde Londres. Normalmente los precios que esta plataforma fija son muy dispares a los que el grupo tiene concertado con sus promotores. Como nos explican desde la industria musical, esto provoca una distorsión del mercado y daña la credibilidad de los grupos, cuyos fans se ven frustrados por los precios inflados o por y esto hace que el consumidor se vea muy afectado y llegue a desconfiar del grupo.

¿Qué hacer si somos víctimas de estas estafas?



Desde OCU Y FACUA insisten en que reclamemos por escrito dirigiéndonos a la sede social de la empresa. También aconsejan contactar Red Europea de Centro de Atención al consumidor. Si aun así no conseguimos ponernos en contacto con la empresa, tendremos que dirigirnos a las direcciones generales de consumo.

La Ley obliga a las empresas a responder las reclamaciones de los consumidores en el plazo de un mes, pero muchas no lo hacen. Las administraciones autonómicas deberían ser las responsables y sancionar a estas empresas. De nuevo, esto tampoco ocurre siempre.

*En Código de barras hemos intentado ponernos en contacto con Viagogo para contar con su visión, pero no ha sido posible.

