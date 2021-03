'El agente topo', el mejor-peor espía del mundo que te robará el corazón

La experimentación en el campo del documental vive una época dorada. Las costuras clásicas del género han saltado por los aires con trabajos como My Mexican Bretzel, un melodrama con imágenes de archivo, con El año del descubrimiento y su anacronismo temporal y estético para la lucha obrera y ahora Maite Alberdi mezcla el género de espías y la denuncia social en El agente topo, una historia a la que llegó por accidente.

La directora chilena quería documentar una historia de detectives privados hasta que se encontró con Sergio, un señor de 83 años que respondió a un anuncio en un periódico para trabajar de espía. Un anciano reconvertido a detective que recibe entrenamiento en las últimas tecnologías y cuya misión es infiltrarse en una residencia para averiguar si hay casos de maltrato. Este punto de partida, en principio absurdo, permite a Alberti, por un lado, visibilizar a todas esas personas mayores que se ven obligadas o abocadas a trabajar, y por otro, entrar en un asilo y observar con su cámara cómo se sienten los ancianos en la intimidad. La operación de este topo, el peor espía del mundo -habla con el manos libres, no recuerda indicaciones, se involucra con todos sus compañeros...- cambió para bien los planes de la directora, le abrió los ojos a otra realidad transversal, la de la soledad de los ancianos mucho antes que la pandemia pusiera el foco en las residencias.

El documental adquiere tintes cómicos fruto de las situaciones cotidianas de este espía dicharachero, transita por el drama con una emoción contagiosa e invita a la reflexión sobre el tratamiento a los mayores, los cuidados y su autonomía. Y todo ello Alberdi lo hace sin renunciar a una propuesta que combina el realismo social con la clásica estructura del cine negro. Su cámara vigila la misión y encuadra el encierro de los internados en ese centro, juega con la luminosidad y la oscuridad de los espacios, usa música de espías, rompe la cuarta pared...

La insólita aventura de Sergio acaba conformando una película tierna, entrañable y emocionante, un retrato vitalista y doloroso del abandono que, en ocasiones, sufren las personas mayores. El agente topo, que cuenta con producción española, está nominado a mejor documental en los Óscar.

Entrevista a Maite Alberdi

¿Esta historia surge por accidente?

Sí, totalmente. Yo quería hacer una película sobre un detective privado, trabajé como asistenta del detective un tiempo, quería trabajar casos de infiltrados y llegó el caso de un asilo de ancianos. Mi detective trabajaba con un señor que llevaba estos casos, pero se rompió la cadera un mes antes de empezar a grabar, y entonces decidió poner un anuncio en el periódico para buscar un nuevo agente infiltrado. Ahí aparece este protagonista. Yo estaba muy concentrada en que lo fundamental era la misión pero resultó ser el peor espía del mundo. Empezó a abandonar su trabajo, preocuparse de otras cosas y ahí la película tiene un vuelco narrativo.

Todo el proceso es real

Sí, sí, todo, desde el anuncio del periódico

El cine documental vive un momento extraordinario, en el caso de ‘El agente topo’ es incluso más complicado, nunca sabes por dónde van a salir, si todo es así o no

Entiendo el documental como una película que se construye a partir de elementos obtenidos de la realidad. La diferencia con la ficción es que trabajamos con otros materiales pero yo tengo que lograr exactamente el mismo efecto en el espectador. Para mí, tiene que ver con contar una historia, entretener, emocionar, y al mismo tiempo hacer reflexionar. Esos son mis objetivos. La gracia del documental para mí es que siento que esa reflexión es más profunda y más potente porque estamos vinculados con el entorno, con esas historias que existen. El público también busca eso de alguna manera. Estamos en un momento en el que el documental, como género, tiene más libertades artísticas. Antes estaba más ligado al reportaje, al tener que dar información, al tener ciertas formas de lenguaje -entrevista, archivo, narrador…- y ahora es mucho más libre. Eso ha permitido que nos podamos acercar a un lenguaje que tradicionalmente ha sido territorio de la ficción.

Entre esas reflexiones, ahora nos podemos fijar en los cuidados, en la autonomía de los ancianos, la película ofrece una amplia gama de sentimientos y sensaciones dentro de esa residencia, ¿cómo fue el proceso con ellos?

El protagonista me hizo entender que no hay una sola manera de vivir la tercera edad. Esa es la invitación del topo. La película parte de ese anuncio en el periódico, donde llegan muchas personas mayores de 80 años buscando trabajo, lo que te da un diagnóstico del interés por integrarse y de que hay muchas personas mayores activas que quieren trabajar o formar parte de la sociedad. Al mismo tiempo también te habla de las pensiones, de que tienen que estar trabajando a una edad que no deberían. Pero a su vez te invita a ver a un grupo de personas de esa edad donde hay muchas situaciones. Hay personas con demencia, otras que quieren amar, otras que se sienten felices, otras que están bien pero se sienten solas, otras que el cuerpo no les acompaña… No podemos hablar de los mayores en genérico, como si todos tuvieran los mismos problemas. No es así. Lo que sí es transversal es que retrata una edad en que la gente se empieza a sentir sola, se rompen muchos vínculos. Ahí es donde está la pregunta, el foco de la película.

El problema de las bajas pensiones también empieza a ser transversal en muchos países. Una pensiones que no permiten a los mayores de 65 años dejar de trabajar, ¿cuál es la situación en Chile?

En Chile hay muy bajas pensiones, las personas tienen que trabajar porque no les alcanza o no tienen suficiente. Parte del estallido social de Chile de hace un año puso sobre la mesa el tema de las pensiones y de la jubilación, es una situación muy precaria y vergonzosa en la que están viviendo las personas mayores.

¿Cómo ha cambiado la pandemia la mirada a la película? En España, por ejemplo, las residencias han sufrido la peor parte con situaciones muy crueles

Cuando terminé la película antes de la pandemia, mi idea era visibilizar. Ahora, pone el dedo en una herida de una temática que ya está puesta en la mesa. Mi percepción es que ese lugar no cambió mucho antes o después de la pandemia, en esos sitios ya existía una pandemia, la gente se estaba muriendo sola, no la iban a visitar y me tocó ver muchos funerales donde no iban ni familiares. En la pandemia, pasó lo mismo. Se morían solos, pero ya pasaba antes. La pandemia hizo reaccionar a los de afuera que por primera vez empezaron a llamar por teléfono e intentar conectarse por Zoom con los residentes. Nos hizo mirar a los otros lo que estaba pasando, pero las personas mayores ya están padeciendo un nivel de soledad y aislamiento muy profundo. Las tasas más altas de suicidio son de personas de más de 80 años, no de jóvenes, porque se sienten solos. Entonces, ¿de qué pandemia estamos hablando? ¿cuándo empezó esa pandemia?

¿Cómo fue el rodaje? ¿Ellos no sabían de qué iba esta película?

Sí, ellos no sabían que estábamos haciendo un documental de un detective. Yo tuve mucho pánico durante toda la grabación porque era el peor espía del mundo. Hablaba con el celular en altavoz, preguntaba cosas todo el rato que pensabas que lo iban a descubrir y la película se acababa mañana. Creía que era una película inviable. De hecho, no la podíamos vender hasta terminar de grabar porque no podíamos prometer nada. Era un riesgo constante, un campo minado todo el tiempo.