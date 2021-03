Pedja Mijatovic: "El Real Madrid es claro candidato a ganar la Champions"

El Real Madrid vuelve a estar en cuartos de final de la Champions. Dos años después, los de Zidane se clasificaron tras su victoria ante el Atalanta con goles de Ramos, Benzema y Asensio. Pedja Mijatovic analizó con Manu Carreño cómo afronta el equipo blanco el resto de la competición.

¿Es el Madrid candidato a ganar?: "Después de dos años donde no han pisado los cuartos de final, tenían un problema psicológico. Ahora el Madrid se encuentra en las aguas donde quiere estar y donde sabe nadar perfectamente bien".

"Hay dos equipos ahora que quizás tienen un poquito más de nivel que el Real Madrid, que son el Bayern de Munich y Manchester City, pero aun así ambos quieren evitar al Madrid, y no sólo ellos, sino todos los demás".

"El Madrid es serio, serio candidato para ganar la Champions. Este partido de hoy, las declaraciones y las informaciones que yo puedo obtener de determinados jugadores me hacen pensar que están muy motivados y tienen esta mentalidad del año pasado en los últimos once partidos de la Liga. Eso me produce serio optimismo de que el Madrid este año puede jugar la final sin ninguna duda".

Los veteranos del Madrid: "Yo después de verles jugar no les llamaría veteranos ni mucho menos. Las declaraciones de Modric diciendo que se siente como uno de veintisiete años, esa motivación me da esperanza de que el Madrid este año sí puede hacer cosas muy importantes en esta competición".

Vinicius y la jugada fallada. "Lo está haciendo muy bien. Le falta esta tranquilidad a cara gol, pero el resto lo está haciendo muy bien. El momento en donde se encuentra el chaval, un momento dulce y le veo con mucha confianza. Me alegro mucho por él porque se lo ha currado y lo merece".

"Hacer este tipo de jugadas no es nada fácil y lo pueden hacer pocos jugadores. Él tiene esta profundidad, tiene este juego contra uno. Pero a mí me gustaría darle un poquito más de tranquilidad pisando el área y tener definición. Eso sí que se puede trabajar. Y seguramente lo va a conseguir".

El estado de Benzema. "A mí Karim Benzema siempre me ha gustado como futbolista. Tiene muchísimas cualidades y es un jugador muy válido para el Real Madrid, pero yo de verdad nunca pensaba que iba este nivel de efectividad, de goleador.

"Cuando estaba Cristiano seguramente estaba un poco como en sombra, pero ahora, en estos últimos dos años, la cabeza de goleador que tiene Benzema es de alto nivel".