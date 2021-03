El Real Madrid superó la barrera de los octavos de final en la que se había estancado las dos últimas ediciones de la Champions League, eliminando al Atalanta por 3-1, y accedió tres años después a cuartos de final, ronda en la que no cae desde el 2004.

Dejó en el olvido el Real Madrid sus dos últimas eliminaciones en octavos de final ante Ajax y Manchester City, para volver a entrar entre los ochos mejores equipos de Europa tres años después.

Los mejores expertos de 'El Sanedrín' analizan en El Larguero el juego del Real Madrid y los métodos que ha utilizado Zidane para lograr el pase a cuartos:

El análisis del partido

Álvaro Benito: "Veo al Bayern como posible favorito, el resto no lo sé. Las eliminatorias hay que jugarlas. He visto al equipo muy sólido y serio. El Real Madrid ha sido muy competitivo, ha desnaturalizado a un equipo que es muy complicado de domar. Se ha jugado en espacios muy grandes y esto es un desgaste tremendo. Ha conseguido que el Atalanta sea cada vez menos Atalanda hasta desnaturalizarlo. Benzema está en un momento impresionante. Ver cómo se mueve en el campo es una delicia. Los gestos técnicos son increíbles. Ha mejorado en la continuidad del juego, en la intervención de las mismas, ahora participa muchísimo y casi todas las jugadas pasan por él. A pesar de que le hemos visto gestos con Vinicius, que le pide a veces más pausa, creo que le beneficia que tenga corredores al lado. Le facilita la labor".

Manu Carreño: "A Vinicius le falla el gol, pero lo hace casi todo bien. Modric está más fino que cuando tenía 20 años. Tengo la sensación que cuando pierde el Madrid, Zidane pierde créditos, pero cuando gana, veo que no gana créditos. El Atlético renueva la plantilla, el Barça se rejuvenece, pero el Madrid sigue siendo el mismo".

Antonio Romero: "Se ha visto de una manera clara que Sergio Ramos no estaba para 90 minutos. Parecía que el sistema de Zidane no era el más adecuado en el centro del campo, no confía en Isco, pero ha puesto en una balanza que no está Casemiro y ha apostado por Ramos para tener tres centrales".

Jesús Gallego: "Traía 1-0 en la ida que era oro y el planteamiento le ha salido bien. Cerró la eliminatoria con el gol del portero. La apuesta de tres centrales le ha salido bien. La delantera Benzema-Vinicius es la delantera de este equipo. Una cosa es echarse atrás y esperar a la contra con el Atalanta que con el City, que le gusta tener la pelota. Si está Casemiro, no creo que el Real Madrid juegue con tres atrás".

Julio Pulido: "Las críticas a Zidane las he guardado. Voy a esperar, es cierto que están en cuartos, así que voy a ser prudente y voy a guardarlas, pero no tirarlas. ME ha gustado mucho el Real Madrid. Se clasifica por la puerta grande. El Madrid se está manejando a la perfección al contra golpe, se está gustando mucho. Ese arma tiene que explotarla mucho el equipo, porque ya no tiene ese peso para controlar todo el partido".

Mario Torrejón: "Esto de los tres centrales se está poniendo de moda y me parece que pone al equipo en un caos y que está todo el mundo descolocado. En los primeros 20 minutos el único que parecía colocado era Courtois. Eso sí, lo de Modric corriendo hacia atrás me parece increíble. Con los tres centrocampistas por lo menos maneja bien los tiempos del rival. En el Bernabéu gusta mucho correr y que se ponga el partido rápido".

Antón Meana: "Ahora lees la prensa de Italia y la vieja guardia del Madrid ha condicionado mucho al Atalanta. Les han tenido respeto".

Javier Herráez: "Las dos veces que ha jugado con tres centrales esta temporada le ha salido ‘rana’. No es un sistema fácil, hay que trabajarlo muchísimo. Aquí acertó Zidane, pero no me gusta. Desde 2014, son los mismos jugadores de siempre. La columna vertebral es la misma, y eso que no está Cristiano".

La renovación de Sergio Ramos

Manu Carreño: "Ya no es ni cuestión de pasta, es cuestión de ‘venga, que eres un tío especial'".

Antonio Romero: "Zidane ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere que renueven a Ramos. No sé si es un mensaje para Florentino Pérez, pero me da la sensación que se sepa públicamente que Sergio Ramos tiene que seguir indiscutiblemente. Y estoy con el jugador, hay mucha gente hablando demasiado tiempo de la edad de Ramos o de Modric. Y me parece que sigue siendo uno de los tres mejores centrales del mundo y Modric uno de los mejores centrocampistas del mundo. Todos necesitamos caras nuevas, pero una cosa es hablar de renovación en el Real Madrid y otra es encontrar en el mercado un recambio de garantías para Ramos o Modric".

Jesús Gallego: "Por mucho que Ramos diga, creo que cuartos y semifinales el Madrid a la defensa numantina no va a poder. Son buenísimos, pero hay otros equipos que tienen otro despliegue que les va a hacer sufrir mucho más. Necesitan dos velocidades para meterse en semifinales y en la final".

Julio Pulido: "Creo que al Madrid le falta juego para luchar por ganar esta Champions. Jugando mal, gana; equivocándose Zidane en los planteamientos, gana; teniendo jugadores con un nivel bajo; ganan; con bajas, gana…".

Mario Torrejón: "Es una cuestión de dinero. Ramos quiere ganar 15 millones netos por temporada y no puede ser. En el Madrid creen que se merece la renovación. Pero es que no hay dinero para darle. Y Ramos ha comprobado que fuera tampoco se lo dan".

Antón Meana: "¿También puede Sergio Ramos firmar cuando quiera, no?".

Javier Herráez: "La idea es que siga Sergio Ramos hasta que él quiera".

El juego de Nacho y Lucas Vázquez

Manu Carreño: "El mérito de Nacho y Lucas Vázquez es que saben que nunca van a ser titulares en el Real Madrid. Siempre en la sombra, detrás de los titulares y galácticos. No fallan nunca, pero siempre van a ser ‘el suplente de’".

Antonio Romero: "Creo que hay dos futbolistas impagables, uno de ellos con oferta de renovación en la mesa: Lucas Vázquez ha hecho un trabajo descomunal, impagable; y el otro ha sido Nacho, se ha marcado un partido en defensa y un despliegue físico que ha sido tremendo".

Mario Torrejón: "Nacho ha tenido muchas ofertas, la última la Roma, pero ha acertado en la decisión. Creo que si aguanta un poco más, que ya está en la treintena, puede completar una carrera en el Real Madrid bastante brillante".

⚪️Luka Modrić & Toni Kroos...



🤔Best midfield duo you\'ve seen in Champions League history?#UCL pic.twitter.com/cNPoI1rTeT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2021

Kroos-Modric, ¿mejor pareja de centrocampistas de la historia?

Manu Carreño: "Yo creo que Xavi-Iniesta les ganan, por lo que han conseguido con la selección".

Antonio Romero: "Yo creo que son leyenda. Le puede aguantar la comparación Xavi-Iniesta, que junto con Busquets es el mejor mediocampo que he visto en mi vida. Por cierto, en la primera Champions Xavi-Iniesta fueron suplentes".

Jesús Gallego: "Ganan Kroos y Modric, sin duda. Las tres Champions seguidas es algo que veremos a ver cuándo se puede dar".

Álvaro Benito: "Kroos y Modric es un centro del campo legendario, de leyenda por todo lo que han conseguido y por lo que juegan y hacen jugar".

Julio Pulido: "El hecho de que generen este debate les coloca en lo más alto, porque Xavi-Iniesta-Busquets es el olimpo".

Jordi Martí: "Lo de Xavi-Iniesta me parece que están por encima".