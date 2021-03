Canciones de marzo: Kokoshca, Gabriel Ríos, Da Souza, The Drums, Delaporte, Masfield.TYA, Love Of Lesbian...

Un año después del estallido de la pandemia —y con la cuarta ola en el horizonte— seguimos rebuscando canciones que nos hagan olvidar (durante unos minutos, al menos) que vivimos rodeados de sufrimiento, frustración y egoísmo. Por suerte, mes a mes, damos con ellas. Y no son pocas, además. Algunas se inspiran en viejas recetas de eficacia probada (Love of Lesbian, Bunbury o Amaral). Otras arriesgan hurgando en la llaga de nuestras vergüenzas (Kokoshca). Y la mayoría nos trasladan a paisajes que tal vez no vemos, pero que están ahí (Gabriel Ríos, Da Souza, Mansfield.TYA, The Drums, Elyella, Claud). Así que sí, confirmado: El madrileño ha hecho bastante ruido, pero en el último mes han pasado muchas más cosas.

Himno de España (Kokoshca)

Han sido muchos artistas los que han intentado poner letra al himno de España pero siempre ha acabado triunfando el "lolololo" que se canta antes de un partido de la Selección, en una fiesta de consultores o en una boda de tu prima del barrio Salamanca. Sin embargo, hay otros grupos que intentar ir más allá y empezar de nuevo el himno, los hay quien lo hacen de la parcela futbolística ("el maldito lolololo..." de los Durantes) y quien hurgan en nuestras vergüenzas como hacen Kokoshca con el Himno de España. Pocos tienen la calidad y capacidad para relatar sin pudor la España más gris y a la vez luminosa que se conoce: desde las fiestas ibicencas, pasando por las cunetas nacionales y terminando con referencias sobre el comisario jubilado más conocido del país. En un tema dividido en varios actos se cuelan palmas flamencas, funk, tramos de rap, krautrock y afrobeat. Una amalgama de géneros que no les desluce para nada, sino todo lo contrario. Su próximo disco –el sexto– se llamará como ellos: Kokoshca.

La torre (Gabriel Ríos feat. Devendra Banhart)

A veces hay que irse muy lejos para poder llegar muy adentro. El portorriqueño Gabriel Ríos, por ejemplo, ha tenido que pasar 25 años (y un confinamiento) en Bélgica para poder hacer un disco de canción latina repleto de versiones de clásicos en el que también ha colado (enormes) temas propios. En uno de ellos, La torre, recrea el fin del mundo junto a otro latino expatriado, Devendra Banhart, y el resultado es un tesoro en el que resuenan ecos del Forever Changes de Love, pero que también recuerda al Tuyo de Rodrigo Amarante (la maravillosa sintonía de la serie Narcos), con quien ya ha dicho que querría colaborar... al igual que con Manu Chao. Lo triste es que, en pleno revival de la canción latina —ahí están iLe o Natalia Lafourcade—, este año habrá gente que solo escuche El madrileño de C. Tangana.

El Sur (Love Of Lesbian y Bunbury)

Nunca lo habíamos pensado pero la voz de Santi Balmes y la de Enrique Bunbury tienen algo en común, como cierto dramatismo y profundidad. Esta canción te atrapa desde el comienzo con ese ritmo con toque de himno y luego te engancha la letra, que podría firmar cualquiera de los dos, aunque el conjunto sea una canción con claro sello LOL. El Sur es el cuarto adelanto del próximo disco de la banda, Viaje épico hacia la nada (V.E.H.N.), e invita a perder el norte de vez en cuando.

Que me da igual (Mona Desnuda)

La escena indie emergente de Madrid sigue dando bandas a cascoporro y nosotros no nos cansamos de descubrirlas. Mona Desnuda se refugia entre un potente sonido eléctrico y letras personales sobre la ansiedad amorosa y jerga millennial entre chats, ghosting y el desbloqueo. "Y ya no me creo nada porque nada bueno pasa a las dos de la mañana", y es que los jóvenes de hoy en día ya no confían en los mensajes que te llegan al móvil a esas intempestivas horas. Una canción que cocina a fuego lento la letra para terminar con un estribillo –"que me da igual"– más punky que pop. Este cuarteto madrileño, sin contar con una gran calidad sonora en la grabación (se nota tanto el debut como la autoeditación), dejan claro que se van a inflar a tocar por las salas españolas: ejemplo de ello son sus tres primeras canciones del EP Se queda.

La historia interminable (Elyella, Ginebras y Marc Ros)

Este marzo parece que es el mes de las colaboraciones ¡y qué colaboraciones! Elyella ha dado en el clavo uniendo a Magüi de Ginebras con Marc Ros de Sidonie en esta canción tan festivalera. En plena pandemia se agradece que este tema nos transporte a esos bailes con amigos e historias interminables. No vemos el momento de darlo todo con esta canción y El fin del Mundo, de La la love you, con la que vemos similitudes. El toque ochentero sí que lo tiene solo esta.

Las Montañas (Delaporte y Amaral)

Este año, el día de la Mujer, pedimos a varias artistas que recomendaran música de otras compañeras. Para nosotros es importante reivindicar la igualdad en todos los ámbitos y pensamos que la mejor -y única- forma de hacerlo en este campo es escuchando música hecha y cantada por mujeres. El 8 de marzo también fue la fecha escogida por Delaporte para dar a conocer su nuevo proyecto, Titanas, que apuesta por la visibilización de la mujer en la industria del directo. Consiste en cantar a dúo con otras mujeres los temas de su último disco y el estreno fue con Amaral interpretando Las Montañas. Es la primera vez que repetimos una misma canción en nuestra lista —esta ya nos gustó mucho en noviembre, cuando se publicó el álbum que da nombre— pero creemos que la versión merece que la incluyamos de nuevo. Estamos deseando conocer el resto de colaboraciones con Anaju, Belako, Dora, Rigoberta Bandini, Rozalén y Zahara.

La faula del falcó II (Da Souza i Tomeu Penya)

Los mallorquines Da Souza llevan tiempo en estado de gracia. Después de cinco discos con los que ya habían llamado la atención, con Salsa Agredolça (Bubota Discos, 2020) han demostrado que se puede recoger el guante de Antònia Font y, a la vez, seducir con un sonido propio. Tras la edición del single Pep, convertido en sintonía de una serie de la televisión autonómica IB3, ahora contraatacan con la segunda parte de La faula del falcó. Un tema en el que prescinden del italiano y, a cambio, incorporan a la voz más emblemática de la música mallorquina —Tomeu Penya—, con un saxo muy jazzy y el Astronauta rimador en el retrovisor.

When I come home (The Drums)

The Drums tiene una capacidad asombrosa de hacer canciones atemporales y universales. Habría que rebuscar mucho para encontrar a alguien a quien no le guste su música. Los neoyorquinos son un ejemplo de banda indie que se mantiene en el tiempo y lo es gracias a canciones como esta. No es nueva, fue un bonus track de su disco The Drums, en 2010, pero ahora formará parte del álbum que preparan con caras B y remixes del grupo y que verá la luz en abril. Es lo bueno de hacer canciones atemporales.

Una danse de mauvais goût (Mansfield.TYA)

Más allá de contadas excepciones (Dominique A y poco más), en España llevamos décadas ignorando de forma sistemática la música en francés. Algo difícil de entender teniendo en cuenta de dónde venimos —Gainsbourg, Birkin, Piaf, Gall, Aznavour, Brel o Brassens— y, sobre todo, la interesantísima escena que hay al otro lado de los Pirineos: Clara Luciani, The Pirouettes, Cali, Saez, Benjamin Biolay, Juniore, Bertrand Betsch, Alice et Moi... El dúo de Nantes Mansfield.TYA ha sido víctima directa de ese injusto ostracismo. Sus canciones, como las de Big Thief, suelen ir creciendo poco a poco hasta que la mezcla de violines, sintetizadores, guitarras distorsionadas y voces susurrantes acaba reventando. Un instante fugaz que detiene el tiempo y tiñe de épica toda nuestra existencia.

Guard Down (Claud)

El año pasado Phoebe Bridge impresionó con la publicación de Punisher, uno de los discos del curso; pero hizo algo más, creo un sello llamado Saddest Factory Records. Pues bien, ya están de estreno con Super Monster el disco que ha publicado la estadounidense Claud. Con su debut, esta jovencísima cantautora de tan solo 21 años, expresa en 13 canciones cómo son las experiencias de una chica de su edad y cuáles son las dificultades de enamorarse. En Guard Down, Claud Mintz cuenta un amor de verano que ha pasado página y que ahora sale con alguien que no es ella: "Espero que esta mierda se vuelva más alegre". Un trabajo que muestra una melancolía temprana, que juega a la perfección con los lugares (Chicago, Nueva York, Los Ángeles) para que el oyente imagine con más exactitud cómo son sus historias y que pinta de color azul y verde su bedroom pop tan peculiar.