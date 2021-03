Generación precaria

Con el avance la pandemia, la preocupación por la situación económica va desplazando a la salud entre los jóvenes. Así lo demuestran los últimos datos del CIS, que señalan que, para los jóvenes entre 18 y 24 años la mayor preocupación es esta, con un 41,1% frente a menos del 39% que priorizan la situación sanitaria. También esta es la principal causa de preocupación para aquellos que se encuentran entre los 25 y los 34 años: un 37,9% se preocupan especialmente por la economía, frente a un 37% que reconoce que todavía es la salud lo que más le inquieta. Además, ante la pregunta de “¿Qué problema es el que más le afecta a usted personalmente?” el principal que reseñan ambos grupos es la crisis económica, con un 11,8% para los más jóvenes y un 15,2% para los que son un poco mayores, y el segundo, el paro, con un 11,7% y un 11,5% respectivamente.

Se trata de opiniones que se comprenden a la luz de su situación en el mercado laboral. La crisis del covid es la segunda que se cruza en sus primeras experiencias laborales y ha vuelto a disparar la tasa de paro juvenil, que es la más alta de la Unión Europea y dobla ya la media del conjunto. Durante la pandemia, el paro entre los jóvenes -menores de 25 años- ha subido hasta el 40,1% según la Encuesta de Población Activa, precisamente sus trabajos son los más vulnerables: son los jóvenes los que acaparan 7 de cada 10 contratos temporales firmados en España. Con esos datos, la edad de emancipación de muchos de esos jóvenes sigue retrasándose y está ya casi en los 30 años, según Eurostat: en concreto en 29,3 años. Somos el quinto país de la Unión en el que más tarde se emancipan los jóvenes (29), frente a los 19 de Noruega o los 21 de Dinamarca.

José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de Fedea, explica en Hora 25 de los Negocios que "en esta crisis hemos inventado un nuevo mecanismo que ya estaba pero los hemos generalizado, como son los ERTEs, pero claro, los ERTEs solo han protegido a los que tenían contrato indefinido y, por lo tanto, nuevamente, aunque el efecto sobre el desempleo general de la economía ha sido menor en esta crisis, el efecto sobre los contratos temporales ha sido igual, por lo tanto, nos encontramos con que hay jóvenes a los que les ha tocado, por así decirlo, los que están ya en la treintena, dos crisis seguidas, pero los más jovencitos, a los que les ha tocado ahora por primera vez, miran a los que están por arriba y piensan que esto es lo normal, que el sistema no es capaz de darles soluciones, y ahí podemos empezar a pensar que las cicatrices pueden ser importantes. Creo que es un tema de primer orden porque rompe un poco el contrato entre generaciones, que se debería respetar, y no me extrañaría que vaya a tener implicaciones más allá de la economía".