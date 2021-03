"En los países nórdicos ya no se construyen residencias gigantescas sino módulos de 20 o 25 personas"

El silencioso efecto del COVID-19 en las residencias arroja un dato ensordecedor: 33.000 ancianos fallecidos en un año según los datos recopilados por la red de emisoras de la Cadena SER. El coronavirus ha afectado especialmente a los centros de gestión privada -la mayoría en este caso- y refleja un sistema con serias carencias y falta de controles. Hablamos en 'Hora 25' con Manuel Rico, periodista de InfoLibre y autor de '¡Vergüenza! El escándalo de las residencias' y con Maite Alberdi, directora de Agente Topo, nominada al Óscar a mejor película documental.

Las residencias en España

Manuel Rico, periodista de InfoLibre, ha sido uno de los que más ha investigado el drama de las residencias.

La diferencia entre residencias públicas y privadas es muy importante. Si queremos entender lo que pasó analizo siempre lo que pasó desde la gestión. Analizamos los datos de once comunidades autónomas y el dato esencial que yo encuentro es que en ocho fue mayor el impacto en las privadas y tres en las públicas. Pero el elemento determinante es si pertenecía a un gran grupo o si era de una pequeña empresa familiar. Hay una diferencia muy clara, hay que comparar proporcionalmente número de camas y fallecimientos. Las pequeñas se gestionaron mejor. Cuando hablas con representantes de grandes grupos te dan razones que son verdad: que tienen más residentes.

Los gastos de las residencias son muy fijos, tendría que haber un 65% de trabajadores. En España también hay un porcentaje importante de residencias en manos de la Iglesia. El problema no es ese, sino que funciona con el concepto de caridad. Durante la pandemia, han salido llamamientos de alarma en Jaén, Pamplona, Málaga de residencias de este tipo que no tenían para alimentar a los mayores. El Estado se ha desentendido de esa red de beneficencia. Critico al Estado que se ha desvinculado.

Yo soy enemigo de las generalizaciones. A mí no me gusta decir que todas las empresas son malas, pero si es verdad que una empresa tiene una estructura que consiste en invertir y años después salirse pues tiene una responsabilidad (...) Si no hay inspecciones serias quien lo va a controlar (...) Abramos un debate serio sobre la gestión de las residencias de España. En los países nórdicos ya no se construyen residencias gigantescas sino módulos de convivencia de 20 o 25 personas para que sean una prolongación del hogar.

En Madrid se aplicaron políticas nefastas. No se medicalizaron las residencias y tienen una responsabilidad enorme las primeras semanas de marzo. Y luego el Estado tiene una responsabilidad por ausencia, por defecto.