¿No sois capaces de mantener una postura?

Ayer, Mónica García, de Más Madrid, respondía, como saben, a Pablo Iglesias y le decía que no, que no van a ir juntos en las elecciones y le dijo, como sin duda ya han escuchado antes, lo siguiente: "Madrid no es una serie de Netflix"

Y dijo más: "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que, en los momentos históricos, nos digan que nos apartemos”. Y más aún: “Ni más frivolidad, ni más espectáculo ni más testosterona”

Pero después de decir todo esto, cuando ya había quedado claro que no quiere sumarse a Iglesias, por frívolo, por hacer espectáculo, por confundir Madrid con una serie, por pretender apartar a las mujeres y por tener demasiada testosterona, añadió: “Si cada uno hace lo que le corresponde, no cabe duda de que sumaremos”

O sea: no quiero sumar contigo, Pablo frívolo. Bueno, no quiero sumar contigo ahora, pero después de las elecciones ya si eso sumamos.

De verdad, políticos, ¿algún día seréis capaces de mantener una postura de manera categórica y sin fisuras? Quiero entenderos, me esfuerzo en entenderos, pero con vosotros me hago un lío.