Lo que creía saber del secuestro de la farmacéutica de Olot y lo que pasó de verdad

'No tienen cojones de matarte. No saben cómo cobrar el rescate ni saben cómo eliminarte. Han visto demasiadas películas’, le dice uno de los captores a una atónita María Angeles Feliú en referencia a los cabecillas del secuestro. Esa frase, recogida en el libro 'La farmacéutica', del periodista Carles Porta, resume en pocas palabras cómo lo que iba a durar en principio 'tres o cuatro días', acabó convirtiéndose en el secuestro más largo sin vinculaciones con el terrorismo de la historia de España. 'Fue un caso de negligencia colectiva', ha explicado Porta en La Ventana donde hemos conversado sobre un libro en el que María Angeles Feliú no ha querido participar. 'Hablé con ella y me dejó claro que quería permanecer al margen. Sólo me pidió una cosa: que no le hiciera más daño. Y eso es lo que he intentado'.

María Angeles Feliú, que entonces tenía 34 años y tres hijos de corta edad, fue secuestrada en el garaje de su casa tras regresar del trabajo en su farmacia de Olot (Girona). Era el 20 de noviembre de 1992. Estuvo 492 días encerrada en un sótano, en un hueco del tamaño de un armario, lleno de bichos, sin poder ducharse, haciendo sus necesidades en un cubo, a oscuras, y siempre con el altavoz de una radio encendida que sus secuestradores nunca apagaban para que no pudiera identificar el lugar en el que se encontraba. El móvil fue estrictamente económico. Entre los cabecillas del secuestro dos policías municipales de Olot, localidad de la provincia de Girona, un guarda forestal y un camarero. Uno de ellos acabó liberándola por su cuenta cerca de una gasolinera, sin llegar a cobrar el rescate, el 26 de marzo de 1994

Aquel secuestro hizo correr ríos de tinta, suscitó todo tipo de especulaciones y victimizó doblemente a una mujer a la que se llegó a dar oficialmente por muerta y cuya credibilidad se llegó a cuestionar sin ningún fundamento tras haber pasado un auténtico calvario. Dos personas inocentes fueron detenidas y encarceladas durante una investigación plagada de errores, y en la que una mezcla de puro azar y no pocos despropósitos, jugó un papel decisivo. 'Aquello fue como una especie de Fargo a la catalana, todo lo que podía salir mal salió mal. Los secuestradores eran tan chapuceros que no sabían ni qué rescate pedir, le preguntaban a la víctima qué cantidad podían reclamar a su familia. Incluso los investigadores y los técnicos dudaron de que la voz de la grabación que enviaron a la familia fuera la de Feliú porque no se pedía un rescate concreto', ha explicado Porta.

El libro destapa también el papel vergonzante que tuvieron algunos programas de televisión de la época

María Angeles Feliú fue liberada el 26 de marzo de 1994 por uno de sus captores que actuó por cuenta propia. Tuvieron que pasar cinco años más hasta que sus auténticos secuestradores fueron detenidos. El juicio se saldó con penas de cárcel para cinco personas que ya están en libertad tras haber cumplido sus condenas.

Feliú tiene hoy 63 años y sigue viviendo y trabajando en Olot. Como finaliza el libro de Carles Porta: 'A ella, lo que más le preocupa es que la gente se la quede observando por la calle o le comente cosas relacionadas con el secuestro. No quiere ser protagonista'.