La polémica del día

En nuestro país no tenemos gran fortuna para crear empleo, pero sí una gran capacidad para absorber neologismos que maquillan el trabajo precario que creamos y sus consecuencias. Hoy nuestra compañera Nerea Arostegi se quejaba de ello en Twitter. Llamamos job hopping a cambiar de trabajo cada poco tiempo, minijobs a trabajos mal pagados, microworker a la acumulación de pequeños tareas por un mismo trabajador… Y quienes viven estas realidades, practican después el coliving, el nesting o se hacen freegans o sinkies, tantas veces presentadas como tendencias muy cool pero que, traducidas al castellano, se refieren a compartir vivienda, no salir de casa los fines de semana, alimentarse de la basura o no plantearse tener hijos, pero no por vocación asceta sino, sencillamente, porque lo que cobran no les da para vivir con dignidad.

El eufemismo es tan antiguo como el ser humano. Pero a estas alturas de la historia deberíamos recordar a los fabricantes de precariedad y a los prestidigitadores de la lengua que ya conocemos todos los trucos. Y recordarles lo evidente: que ningún eufemismo, por brillante que sea, es capaz de ocultar la mierda que pretende renombrar.