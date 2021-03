Carolina Iglesias: "La sanidad pública no está preparada para abordar el tema de la salud mental"

“¡Vete al médico!”:así ha respondido Carmelo Romero, diputado del Partido Popular, a Iñigo Errejón cuando éste terminaba su discurso en el Congreso de los Diputados en el que defendía la necesidad de una política que tuviese en mayor consideración la salud mental. Un asunto que quizá para muchos sea aún motivo de sobresalto, pero que es hoy una realidad más visible que nunca. Según datos del CIS, el 15,8 de los españoles ha tenido trastornos de ansiedad desde el comienzo de la pandemia y los datos son aún más preocupantes entre los jóvenes : el 30,3% de las personas entre 18 y 24 años han manifestado haber sufridos estos problemas.

Hoy hemos querido aprovechar en 'La Ventana' para abordar el tema de la salud pública y ,de paso, revindicar la valentía de las personas que confiesan públicamente que han necesitado ayuda, arriesgándose a la estigmatización. Ese ha sido el caso del sociólogo Manuel Romero ,coordinador del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Tras pasar más de siete meses afectado por problemas de ansiedad, Manuel ha conseguido ver la luz al final del túnel. El sociólogo, al igual que muchos otros que sufren ansiedad y depresión, no han recibido bien las palabras del diputado popular, pero Manuel ha querido reivindicar la importancia de visibilizar los problemas de salud mental porque “no es un problema individual ni particular, sino que tiene unas causas estructurales muy claras”

Publico en @ctxt_es un texto en el que hablo de mi experiencia con la ansiedad y la depresión e intento señalar algunas de las causas estructurales que las producen. El mío no es un malestar aislado, es un problema de salud pública.#YoTambiénVoyAlMédicohttps://t.co/sjv7YMGx01 — Manuel Romero (@ManuelRomeroFer) March 17, 2021

Manuel decidió contarlo como “un ejercicio de autosuperación”. Tuvo un primer ataque de ansiedad en agosto y, poco a poco, se fueron convirtieron en una constante en su vida. Al principio no lo comprendía muy bien. “Yo pensaba que un día desaparecerían como una herida, pero me di cuenta de que tenía un problema cuando los síntomas no desaparecían”. Tras acudir a la sanidad pública, le recomendaron tomar antidepresivos y le indicaron que le llamarían pasados cuatro meses. “Todavía no me han llamado” nos ha contado. Como muchos otros, Manuel se decidió a acudir a un psicólogo privado, pero es consciente de que no todo el mundo que sufre depresión puede hacer esto. “El hecho de ir a terapia y que te cobren 60 euros por cada sesión es algo que no puede permitirse todo el mundo. Es obvio que faltan infraestructuras en la sanidad pública para abordar esta serie de problemas."

La cómica Carolina Iglesias también se ha asomado a 'La Ventana ' para contar su experiencia con los problemas de salud mental. Carolina ha confesado en varias ocasiones en sus actuaciones que ella misma ha tenido que ir al psicólogo. “Lo que me hizo querer contarlo fue que no sabia muy bien lo que me estaba pasando, que es lo que le sucede a mucha gente." Su primer ataque de ansiedad se produjo en un momento "feliz", algo que "puede ser sorprendente". Desde entonces, Carolina lleva ya varios años hablando de sus experiencias personales en sus monólogos y ha visto cómo la imagen de la salud mental y la de los especialistas en estos temas ha evolucionado dentro del mundo del espectáculo, una práctica que considera "totalmente necesaria para su profesión".

Carolina coincide en que la sanidad pública aún no está preparada para enfrentarse a este problema, pero ha remarcado que la falta de recursos y el hecho de no encontrar un psicólogo adecuado rápidamente no debe echar para atrás a la gente que está planteándose acudir a un especialista. “Es importante que la gente que decida dar el paso de ir al psicólogo tenga paciencia porque a veces no es que no sirva ir, es que no han encontrado la persona adecuada”.