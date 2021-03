'La Gomera': la película rumana que reivindica el silbo gomero

Un policía mafioso, una femme fatal, corrupción y el silbo gomero. Esos son los rocambolescos elementos que componen La Gomera, una película del director rumano Corneliu Porumboiu, que estuvo nada más y nada menos que en la sección oficial del último Festival de Cannes celebrado. La mezcla de géneros y de historias era la base, nos cuenta el director en la Cadena SER para montar esta película, que se aleja del realismo del cine rumano para adentrarse en un juego de géneros cinematográficos.

"Desde el inicio hemos hecho varios borradores y versiones del guion, pero estaba la idea de manejar un lenguaje distinto", explica. "Decidí al final inclinarme por el género negro. En primer lugar, porque uno de los personajes, Gilda, usa un nombre distinto para sobrevivir en un mundo donde desempeña el papel. Un personaje que utiliza facetas del cine clásico para poder sobrevivir", cuenta el director.

La presencia del cine americano está latente en todo el filme porque nos guste o no, reconoce el realizador rumano, "el cine es algo muy importante en nuestra cultura, en nuestras mentes y el cine americano, nos guste o no, nos forma y tiene que ver con cómo vemos las cosas". Hay una cita explícita a Hitchcock, también a Centauros del desierto, el wéstern de John Ford, y referencias al cine rumano más clásico. Y es que uno de los personajes es cinéfilo.

Este thriller negro se sitúa en las islas Canarias, aunque la primera parte es la fría Bucarest. Un policía entre dos bandos que debe ir a La Gomera para solventar un misterio y que lo tendrá que conseguir aprendiendo el silbo canario, un idioma a base de silbidos inventado por los guanches. "Vi un programa de televisión que exploraba en el plano turístico lo que era la isla de La Gomera y se hablaba mucho del Silbo canario. Eso fue el punto de partida de la película porque aquello me impresionó, no solo la propia isla, también ese lenguaje para entenderse".

Ese juego del lenguaje le sirve para mostrar el tema de la película: personas que fingen ser otras, que se ocultan o mienten. "El personaje protagonista de alguna manera es así. Lo que pasa es que emprende ese proceso de aprender una lengua para volver a la verdad. El silbo es una vía para volver a la verdad. Está inmerso en ese engaño y dentro de un mundo donde va perdido, pero este lenguaje le permite volver a algo más sincero y auténtico", nos explica.

Dice Porumboiu que en Rumanía no hay tradición de cine negro, aunque en la película muestre un fragmento de Un Comisar Acuzá, un thriller del año 74 producido en su país. Los directores rumanos asiduos a los grandes festivales de autor muestran un cine más realista, que denuncia y explica un país que trata de sobrevivir y salir adelante en una transición nada fácil. Sin embargo, Corneliu Porumboiu ha tratado en sus películas de ir más allá de ese realismo. Desde la fábula de El tesoro a este viaje interesante en La Gomera

"Para mí esto sí era una especie de reto. Era un tema nuevo, que no había tratado y empecé a seguir la forma que ese tema debía tener y hacerlo de la mejor manera posible. Siempre estoy intentando hacer algo nuevo", insiste.

La película se divide en capítulos y cada capítulo está dedicado a un personaje. Eso partió del guion, pero después, se le añadió un color diferente. "Eso me permitía abordar de cierta distancia. Al final de la película, están los personajes en el jardín, con los colores del arcoíris. Cuando buscaba la estética de la película, mi mujer me dio la idea de que cada uno de esos colores definiera cada uno de los capítulos. De alguna manera cada capítulo tiene un color que es importante para uno de los personajes. Para mí eso venía desde el mismo guion".

En La Gomera los cinéfilos españoles van a descubrir el cameo de Agustí Villaronga, ganador del Goya con Pa Negre. "Conocía sus películas, me interesan, me gustan y en el casting le llamé, quise verle y la idea de tener este tipo mafioso de corte aristocrático para el papel me parecía interesante. Él aceptó y quiero darle las gracias por ello. He visto muchas películas de Almodóvar que me gusta mucho y de Albert Serra, que también me gusta". Para el director vivimos en un periodo de grandes películas y de algo interesante, la época postgénero, como él la denomina.

Su cine viaja y sobrevive gracias a los festivales europeos. Por eso la pandemia está reconfigurando muchas cosas que afectan el cine de autor. "Eso es un tema complicado. Ha habido cambios muy grandes y los festivales son importantes para el cine y para directores que provienen de culturas más pequeñas, como es mi caso. Cannes para mí fue muy importante. En cuanto a esos cambios, es muy difícil poder prever cómo van a ser las cosas dentro de cinco años. Espero que existan todavía los sistemas de distribución del cine independiente, pero las plataformas de streaming son muy, muy grandes. También hay que decir que estas plataformas están permitiendo que se vean películas que antes no se veían. Es complicado. No sé, vamos a ver qué pesa en el futuro".