'La liga de la justicia de Zack Snyder': lo que debió ser y al fin fue

Que una película lleve el nombre de su director en el título ya dice mucho de lo que se puede esperar de ella, porque sí, ‘La liga de la justicia de Zack Snyder’ es básicamente eso: Zack Snyder haciendo todo lo que ha querido y más durante cuatro horas.

Para ponernos en antecedentes, en 2017 se estrenó en los cines ‘Liga de la Justicia’, una película que había sido comenzada por el propio Snyder y que tuvo que abandonar tras una tragedia familiar. Warner aprovechó el momento y colocó a Joss Whedon para terminar el proyecto y, de paso, cambiar ciertas cosas que no les convencían: dejar atrás el tono oscuro que Snyder había querido darle al film y, por decirlo de algún modo, parecerse un poco más a Marvel, que estaba triunfando con ‘Los Vengadores’ (no es muy descabellado pensar esto teniendo en cuenta que Whedon había dirigido las dos primeras películas sobre los superhéroes de la competencia). Retocaron la mayoría de escenas rodadas por Snyder y cortaron muchísimas otras. ¿El resultado? 2 horas de metraje sin mucho sentido ni coherencia narrativa que no convenció en absoluto ni a los fans, ni a la crítica.

Visto el feedback recibido, decidieron que quizá había que darle la oportunidad a Snyder de hacer la película que siempre había querido hacer, sin limitaciones. De hecho, tal libertad le han dado que al comienzo de la película se puede leer un mensaje que reza: “Esta película se mostrará en formato 4:3 para conservar plenamente la visión creativa de Zack Snyder”. Con 70 millones de dólares de presupuesto, el director de ‘El hombre de acero’ le ha dado a los fans lo que siempre habían pedido. Quizá se ha excedido en su duración, sí, pero un auténtico fan del universo extendido de DC sabrá disfrutarla. Tan solo tendrá que sacar cuatro horas de su tiempo, poca cosa.

Esta nueva versión tiene un tono más sobrio, más solemne que la anterior, da más espacio a presentar a personajes como Flash o Cyborg, de los que se nos permite conocer su historia, de dónde vienen. Funcionen más o funcionen menos, gusten más o menos, a nosotros nos dan la oportunidad de conocerlos y a ellos les dan la oportunidad de presentarse. Cierto es que los chascarrillos de Flash a veces parecen forzados, como para darle un toque de humor obligado a la película que no sabemos hasta qué punto lo necesita, pero le daremos el beneficio de la duda hasta ver qué nos muestran en el film que se está preparando sobre su personaje y que tiene previsto su estreno para 2022.

Snyder ha lanzado el proyecto que debería haber sido aquella película de 2017, pero sin la presión de ser taquillera por tener un estreno directo en HBO, se ha excedido en su duración. Seis capítulos y un epílogo final que deja muchas posibilidades abiertas y que parece alentar a los fans a que pidan más contenido.

Si hay algo que agradecer al director de ‘300’ por haber hecho esta nueva película, es que haya conseguido darle algo más de coherencia a la narración y que el espectador consiga entender lo que está ocurriendo gracias a que, por ejemplo, Wonder Woman se tome su tiempo en explicar la historia de las cajas madre.

Visualmente es una película que da gusto ver, que se recrea en sus escenas de acción y que sí, es demasiado larga, pero a favor de Snyder hay que decir que no se hacen especialmente pesadas y que ofrece a sus fans lo mejor que les podía ofrecer, lo que pedían.