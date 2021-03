"Si me hubiera podido ir antes, lo hubiese hecho": Fran Perea y las razones por las que dejó 'Los Serrano'

Fran Perea ha acudido este jueves a El Faro de Mara Torres bajo el seudónimo Caballito de Mar para hacer un repaso a lo que ha sido su vida hasta la fecha. Desde su infancia comiendo el bizcocho de nata de su abuela o marchándose con su abuelo a pescar hasta el momento que se mudó a Madrid para dedicarse al mundo actoral. Y es que, a pesar de que todavía era un adolescente, el actor y cantante tuvo que abandonar su Málaga natal para participar en series como Al salir de clase o Los Serrano.

A pesar de que tan solo estuvo tres años en Los Serrano, el actor reconoce que vivió todo tipo de situaciones durante aquella época. De hecho, asegura que necesitaría un Faro entero para explicarle cómo fueron aquellos años. Una etapa breve, pero intensa intensa, que terminaba antes de tiempo ante el hartazgo tanto a su personaje como a la exposición pública a la que se vio sometido cuando apenas era un adolescente.

Fran Perea recuerda su pasado en Los Serrano

Después de que Mara Torres le haya preguntado si se ha arrepentido en alguna ocasión de haber interpretado a su personaje, el actor ha reconocido que se desligó de él en cuanto tuvo la oportunidad: "De haberlo podido hacer antes, lo hubiese hecho sin ninguna duda". Y es que, tal y como ha asegurado Perea, al año ya tenía suficiente. Fue por aquel entonces cuando los responsables de la serie le contaban que su personaje no iba a cumplir años.

Esto provocó que la brecha entre el personaje y el actor fuera cada vez más grande. A pesar de que Fran Perea continuara cumpliendo años, su personaje se mantenía todo el rato en esos 17 años que le privaban de acceder a la mayoría de edad: "Era un poco pesadilla. Yo iba creciendo, pero el personaje no". Por esa misma razón, y dado que cada vez tenía menos cosas en común con el personaje al que dio vida por primera vez en 2003, decidió abandonar la serie en 2006.

"No eres feliz porque no tienes tiempo de poder disfrutar ni asimilar lo que está pasando"

Por eso y por la exposición pública que supone ser uno de los rostros más conocidos de la televisión. A pesar de que por aquel entonces estaba inmensamente agradecido con lo que estaba pasando, Fran Perea reconoce que no era feliz. No era feliz porque no tuvo tiempo de disfrutar ni de asimilar lo que estaba pasando durante esos tres años en Los Serrano: "No puedes salir a la calle sin que alguien esté demandando tu atención".

Además, el actor recuerda que no sabía gestionar demasiado bien ese tipo de situaciones en las que los seguidores y seguidoras le paraban por la calle: "El otro tiene unas expectativas que tú nunca vas a estar a la altura. Yo decidí que no lo gestionaba todo lo bien que podía y me fui retirando un poco de ello". Por esa misma razón, y a pesar de que tenía 24 años, Fran Perea decidía dar un paso atrás y abandonar una de las series más icónicas de la televisión española.