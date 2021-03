Athletic Club y Real Sociedad tendrán la última palabra sobre la presencia de público en la final de Copa

La Real Federación Española de Fútbol se reunirá este jueves por la mañana con el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad y les planteará que la decisión final de que haya o no público en La Cartuja dependerá de ellos, tal y como ha informado Manu Carreño.

Que haya público o no en los partidos de la Copa del Rey depende de los gobiernos autonómicos. La Federación ha preguntado a la Junta de Andalucía sí podía haber público en las finales de Copa y el informe de la Consejería de Salud de dicha Junta dice que puede haber público en las finales del 3 y 17 de abril, informe al cual ha tenido acceso 'El Larguero'.

Sin embargo, Carolina Darias, Ministra de Sanidad, fue muy contundente acerca de este hecho. "No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente. En la situación que nos encontramos epidemiológicamente, no es posible".

La posición del Gobierno Vasco

Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco, se pasó por 'El Larguero' para ofrecer su punto de vista acerca de la opción de que haya público en la final de Copa. "He tenido la responsabilidad de estar en el Gobierno Vasco durante la pandemia. Eso me ha enseñado a tener mucho cuidado con lo que hacemos. No se trata de polemizar ni poner adjetivos, esta decisión (entrar aficionados en los estadios) necesita de diálogo y coherencia. Todo se debe desarrollar en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista de la salud".

Además, también expresó su preocupación acerca de los posibles festejos tras el partido y la venta de entradas. "En las instituciones vascas estamos haciendo un esfuerzo tremendo de que gane quien gane, y algún equipo vasco lo hará, la gente se contenga y no salga a la calle a celebrarlo ni se reúnan en domicilios. También nos preocupa personas que intenten acercarse a Sevilla y buscar por el modo que sea las entradas".