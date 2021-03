Un gol de Hakim Ziyech en el minuto 38 y otro de Emerson, en los últimos instantes, para el Chelsea eliminaron este miércoles al Atlético de Madrid de los octavos de final de la Champions League en el partido de vuelta en Stamford Bridge, en el que el conjunto rojiblanco ni se acercó a levantar el 0-1 en contra de la ida, con contadas oportunidades.

Por tercer año de los últimos cuatro, por tercera ocasión en la era Diego Simeone y por quinta vez en sus 16 participaciones, el Atlético de Madrid no llegó más allá de los octavos de final, en contraste con el pasado curso, cuando sí alcanzó la siguiente ronda, aunque fue eliminado por el Leipzig a único encuentro en Lisboa.

Los mejores expertos de 'El Sanedrín' de El Larguero analizan qué sistema ha usado Simeone para el partido frente a los 'Blues', el porqué de la derrota en Londres y las consecuencias de su nuevo naufragio en la Champions League:

El Atlético, de más a menos

Manu Carreño: "La gasolina al Atlético se le acaba y veremos a ver si le llega para LaLiga".

Miguel Martín Talavera: "El equipo no está como hace unos meses. La eliminatoria vino ya tocada de Bucarest con el 0-1. Se ha enfrentado a un equipo que está muy en forma y le ha atropellado un camión. El Chelsea ha sido superior".

Jesús Gallego: "El Atlético ha sido decepcionante para todo el mundo. Un planteamiento rácano, todos esperábamos más en la vuelta. El equipo ni ha tenido opciones hoy".

Antonio Romero: "Caer en los octavos de final no es pelear por el título. Lo han intentado, pero no le ha dado el ritmo o la calidad de la plantilla. Si el Chelasea hubiera necesitado meter una marcha más, la hubiera metido sin problema. El Atlético no ha tenido ni una posibilidad de darle la vuelta a la eliminatoria. Una cosa es el cumplimiento de objetivos que le exige el club al Cholo y otra cosa es que la afición del Alético trague con que su objetivo sea estar entre los cuatro primeros y pasar la primera ronda de la Liga de Campeones. Ya hay una gran parte de la afición del atlético que no traga eso".

Javier Matallanas: "La diferencia entre el Chelsea y el Atlético no es tan amplia. Y todo arranca del planteamiento de la ida. Ha sido una decepción grandísima. Tengo la sensación de que algo ha pasado en ese vestuario, porque no es normal. Hay un caldo de cultivo extraño y raro en el vestuario. Desde fuera hubo un 'dardito' brutal de hace semanas, con Filipe Luis que dijo y luego rectificó. Pero después, volvió a decir que el Cholo 'no tiene corazón'. Y desde dentro, Felipe el central dijo que 'el Cholo no se comunica con nosotros, tiene que hablar'. Por primera vez, veo distensiones en el bloque y en el todos a una".

Kiko Narváez: "El cuerpo se te queda como si hubieras recibido un buen bofetón y una cura de humildad. A veces, se te queda así por ilusionarte. Kovacic y Kanté han manejado el partido. Joao Félix hoy sí ha aparecido, ha sido el mejor de los rojiblancos".

¿El 'Cholo' es cuestionable?

Manu Carreño: "El 'Cholo' se ha ganado el colchón que tiene, pero creo que posee un nivel de exigencia que debería elevarse. '¿Que ha caído en octavos? Pues vale'. '¿Que le elimina el Cornellá? Pues vale'. Debería elevar ese nivel".

Miguel Martín Talavera: "Hoy habrá gente decepcionada con Simeone. Pero sinceramente, palpo en la afición que la gente viene de un equipo que era otra cosa totalmente diferente y con este entrenador el Atlético está ahí arriba con una regularidad peleando en la élite con los más grandes. Las únicas veces que se ha acercado Miguel Ángel Gil a los jugadores es cuando ha estado por debajo de la cuarta plaza en LaLiga para apretarles y decirles que tienen que estar dentro de Europa".

Jesús Gallego: "Así como en el Madrid no se puede recordar eternamente eso de las tres Champions, 'las trillizas', en el Atlético no se puede recordar eternamente dónde estaba el club, porque entonces Simeone será eterno. No podemos quedarnos con el tercer puesto y con dos monstruos que nos tapan. Hay un astío en el aficionado del Atlético, que Simeone nos hizo cambiar, pero que llevamos unos años en Champions que ni la olemos. No se puede estar juzgando a Simeone por lo que hizo hace 10 años permanentemente, porque eso ya pasó".

Antonio Romero: "Es evidente que el 'Cholo' dentro del club no está cuestionado, pero sí hay ya una parte que empieza a cuestionar los métodos y los resultados. El fútbol se juega en el día a día y creo que en eso está fracasando más que dándole éxitos".

Javier Matallanas: "No es un fracaso, Simeone cumple con los objetivos, que para el club es pasar de clasificatoria en Champions y meterse ahí cada año. No se le discute ni nadie le hace sombra, se ha ganado su derecho por su pasado. Si es tercero en LaLiga o segundo, es igual, tampoco habrá ninguna reunión sobre el 'Cholo'. Como no va el público al estadio, no sabemos el grado de enfado de la afición, pero ya en los últimos años había una división. Yo palpo en mis amigos que hay gente que está a favor y otra en contra".

Pablo Pinto: "Ahora mismo el Atlético es líder. ¿Le iban a pitar en el estadio siendo líder? En el club están contentos con él porque desde que ha llegado Simeone está entrando dinero al bolsillo del Atleti".

Las palabras de Simeone sobre Joao Félix y Saúl

Manu Carreño: "Me suena a cortina de humo sobre Joao Félix, en plan 'a ver si hablamos del jugador esta noche en lugar de que nos han echado'".

Miguel Martín Talavera: "Yo mismo he dicho que a mí me estaba pareciendo uno de los partidos más serios del jugador, de los mejores del partido. El Atleti venía de jugar Intertotos para meterse en Europa, venía de Segunda División y no peleaba con nadie. El aficionado del Atletíco, el núcleo, sabe de dónde venía el Atleti y dónde está".

Javier Matallanas: "Mensaje claro al vestuario de decir ‘Saul, de menos a más’, pero es que Saúl no está el pobre para ser titular en el Atlético. No es el futbolista que llegó y se instaló ahí. Koke, igual, está realmente mal".

Pablo Pinto: "Para hacer los goles había que llegar al área y había un momento en el que ni llegaban. Luego, sí tuvo alguna, pero durante 75 minutos es que ni llegaban al área. Por intentar entender al Cholo pensaría 'vamos a intentar llegar a esa zona' con Correa".

Jesús Gallego: "El foco no se puede poner hoy en Joao Félix. Creo que el equipo se le ha caído a Simeone. Si el Atleti se cae en LaLiga va a ser el fracaso más gordo desde que está Simeone. Antes de que llegara él, a los dueños del club se les insultaba y había una consternación permanente, pero ahora desde que está el 'Cholo' esto no pasa. A los dueños del Atleti les da igual no ganar nada, con quedar en zona Champions todos los años les vale".

Jordi Martí: "He entendido que se asumiría con una cierta naturalidad que el Atlético sea eliminado de Copa, de Champions y segundo o tercero en LaLiga. Parece ironía".

Antono Romero: "El partido le estaba pasando por encima. Los tres centrales se estaban comiendo a Luis Suárez. Ha tenido una mala cara al cambio, pero haciéndolo con mayor estilo y veteranía que como actuó Joao Félix. Pero vaya rebote que se ha pillado".