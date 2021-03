Bruselas da luz verde al 'pasaporte covid'

La noticia económica de la jornada pasa por la aprobación del certificado digital verde, es decir, el certificado que permitirá viajar a las personas vacunadas. Finalmente, se trata de un certificado interoperable, gratuito y que se expedirá tanto en el idioma oficial del propio país, como en inglés. Sin embargo, la característica más relevante de este certificado es que no solo permitirá viajar a las personas que se hayan vacunado, lo que supondría una discriminación para aquellos que aún no han podido acceder a sus dosis, o para quienes no quieren aplicárselas, sino también a aquellas personas que ya han pasado el covid, o las que presenten una prueba negativa.

"Ahora empieza el proceso vegetativo en Europa -lo tendrá que aprobar el Parlamento Europeo y finalmente, el Consejo Europeo- pero claro, eso no es suficiente, lo tendrán que aprobar los Estados miembro, tendrán que decidir si, a través de este certificado, se eliminan algunas restricciones que todavía existen, como cuarentenas u otras de otro tipo. Entonces, que el certificado sea unificado es fundamental, pero falta que los Estados miembro empiecen precisamente a aceptar que alguien que tiene el ‘okey’ de este certificado de vacunación, puede acceder realmente a los países" explica en Hora 25 de los Negocios Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.

Nueva propuesta de vivienda: hasta un 90% de bonificaciones para el alquiler

Mientras tanto, en el plano nacional, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado a Unidas Podemos una nueva propuesta en materia de vivienda que busca aumentar las deducciones fiscales a quienes rebajen los precios de sus viviendas en alquiler, a través de un sistema de bonificaciones que parte de un descuento general del 50%, que se irá ampliando en función de una serie de supuestos:

- Quienes alquilen su vivienda en zonas “altamente tensionadas”, que deberán ser declaradas como tales por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, podrán obtener una bonificación ante Hacienda de hasta el 90%, si rebajan el precio de alquiler hasta un 10% con respecto al último contrato. "Esto podría bajar los precios porque es un incentivo bastante potente, hasta ahora tenía un 70% de deducción, ahora puedes llegar, reduciendo el precio un 10% a una deducción bastante superior a la que tienes. Con lo cual, es un cálculo económico, haciendo un cálculo económico te puede resultar más rentable" apunta en Hora 25 de los Negocios José García Montalvo, Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

- También se desgravarán más -hasta un 20% más- quienes alquilen en régimen de vivienda habitual. El objetivo, según fuentes del gobierno, es dejar fuera de estas deducciones fiscales a quienes destinen sus pisos al alquiler vacacional, lo que favorecería la entrada en el mercado de viviendas que no estaban previamente.

- Esta misma cuantía podrán deducirse los alquileres destinados a jóvenes entre 18 y 35 años.

- La desgravación será también mayor -un 10% más- para aquellos que saquen al mercado una vivienda protegida, sujeta a un precio limitado por la normativa jurídica.

- También gozarán de una desgravación mayor, de hasta el 60%, cuando el alquiler se formalice en viviendas rehabilitadas en los últimos tres años.

Además, la propuesta socialista plantea considerar como ‘grandes tenedores’ a aquellos propietarios que posean más del 1% del parque de vivienda en alquiler en las zonas con precios más caros, y un recargo del 1% en el IBI para aquellos que tengan viviendas vacías siempre que sean “inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados permanentemente”.

Una medida que, sin embargo, no ha gustado especialmente en las filas del socio minoritario de la coalición que tachan esta propuesta de “flagrante incumplimiento” del acuerdo de Gobierno porque, señalan fuentes de la formación, “no incluye la regulación del alquiler”. “La oferta del PSOE consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler”, afirman desde Podemos

"Esta propuesta podría funcionar. De hecho, los cálculos están hechos para que, si tú estás dispuesto a reducir el precio de mercado de tu vivienda, puedas conseguir una contraparte a través de esa deducción fiscal" defiende García Montalvo.