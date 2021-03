Revoloteo negacionista

La Agencia Europea del Medicamento avala la vacuna de AstraZeneca. Después de unos días de tensión y confusión, la ciencia se mantiene allí donde estaba y se reafirma en lo que nos decía: que el polémico fármaco es seguro y eficaz. ¿Qué ha pasado entonces con tanto revuelo general, temor entre los ya vacunados e incertidumbre de las administraciones? Pues que, necesitados de certezas contundentes como estamos, tras tantas dudas razonables durante un año de dolor, miedo e incertidumbres, habíamos olvidado -porque no queríamos recordar- que no hay seguridad total en nada, ni medicamento inocuo en los botiquines. Leamos cualquiera de los prospectos del fármaco más habitual, por ejemplo, que consumimos y nos daremos cuenta. Tampoco nos convino mantener fresco en la memoria que las vacunas suelen ser medicación controvertida. Ahí están, porque de ahí nacieron, los grupos contrarios a ellas.

Y como la decisión de suspender la aplicación de la de AstraZeneca era una decisión política y no científica, las mismas voces que nos insistían en no caer en el pánico, lo potenciaban con sus vaivenes constantes. Alemania, por ejemplo, fue uno de los primeros países que ya dudó de su aplicación a los mayores de 55 años y dejó de aplicársela, arrastrando a otros muchos, entre ellos España. Después corrigió el tiro, pero ya era tarde. Y ahora que la ciencia nos dice que tanto revuelo era innecesario, que nada indica relación causa-efecto que rebaje el binomio coste-beneficio, ahora el daño ya está hecho y las alas de los negacionistas vuelven a revolotear entre una población que había ido sumando convicciones favorables a vacunarse. Nadie quisiera la alta responsabilidad de decidir en momentos tan trascendentes, cierto. Pero eso no evita insistir en que la ciencia incide y la política decide. Aunque demasiadas veces nuestros representantes han jugado con el equívoco de que ellos sólo obedecían lo que los especialistas mandaban. Nunca fue así. Y hoy, ya lo tenemos más claro.