Ramona Maneiro, la mujer que ayudó a morir a Sampedro: "Aún le pondrán palos en las ruedas a esta ley"

Ramona Maneiro es la mujer que ayudó a Ramón Sampedro a cumplir con su voluntad: morir, después de llevar casi 30 años postrado en una cama. Hoy el pleno del Congreso ha dado el visto bueno definitivo a la ley de eutanasia, que se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud que podrán solicitar aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. La Cámara ha aprobado la ley con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.

Ramona Maneiro

Aún le pondrán palos a las ruedas para que esto no avance. Ya está, pero siempre habrá alguien que esté fastidiando. No estoy para echar fuegos artificiales. No fue fácil, ni tampoco fue muy duro. Dudas no tuve ninguna, yo sabía dónde me metía, lo Ramón quería. Yo fui sus manos y sus piernas, yo me tenía que mover a dónde él me decía.

He estado sola todos estos años, he tenido la protección judicial por petición de Ramón. Estuve protegida judicialmente por 'derecho a morir dignamente', no fui a los programas a hablar de desnudos ni hablar mal de nadie. No he hecho declaraciones feas de nadie, al contrario. Cuando salían maltratándome de algún modo con palabras nadie salía anónimamente a apoyarme.

Si vas a la prensa de no hace mucho sigue con el erre que erre respecto a Ramón. O están con él o en contra de él. Ellos se llevan las flores y yo los palos. Te puedo decir que la gente, la sociedad en general se ha volcado en mí. Inclusive gente que estaba en contra. Yo soy muy peleona, no estaba siempre con la cabeza en eso. Soy una persona muy normal, con la vida muy ocupada, no pensaba mucho en eso. Cuando venía la prensa eran esos momento en los que estaba bumbumbum.

La ley está ahí para pedirla individualmente y cuando tú la necesites, no creo que cualquier persona por capricho vaya a pedir la eutanasia a dónde sea que se pida. Hay que dejar unos papeles hechos, muy claritos y muy legales. Si tu con tus manos puedes hacerlo no hará falta que nadie te ayude, esto es para que alguien te ayude. María José Carrasco fue la última y no podía hacerlo ella, ella con su voz y con su boca lo pedía. Estaba sufriendo. La gente que ve eso, esa gente de provida debería pararse a ayudar a quien de verdad lo necesita. María José necesitaba de esa mano. No entiendo a la gente que está en contra y miedo a nada, tiene que ser legal y supervisado por gente que tenga cerebro.