¿Qué justicia?

Saben ustedes que el Ojo tiene muchas debilidades. Una de ellas es la Justicia, esa señora ciega que va dando tumbos por ahí, encargada de meter mano a nuestras acciones más negras, que si una corrupción por aquí, un robo por allá y hasta un asesinato por acullá.

El caso es que siempre está ocupadísima, tanto como para que los asuntos se le amontonen en los despachos, creando telarañas cibernéticas. Por ejemplo, la SGAE y su expresidente Teddy Bautista, el ex rockero, su Get on your knees de 1968 sigue arrancando aullidos de admiración, lleva desde el año 2011, diez hermosos años, penando de tribunal en tribunal, su nombre mil veces arrastrado por el fango de la corrupción y el robo, para ser, finalmente, declarado inocente. A sus 77 años, ¿quién le devuelve el buen nombre?

Otrosí: Bárcenas, vieja debilidad. Ya ha conseguido ligar en sus declaraciones ante la Justicia a Mariano Rajoy con la Operación Kitchen, aquella repugnante policía patriótica que operaba en sus cloacas. Y el PP responde con los atentados del GAL y ETA. Náuseas.