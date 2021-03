Hay que encontrar la fórmula

El día que, de manera sorprendente, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, anunció que lo dejaba para convertirse en candidato a la presidencia de la comunidad de Madrid, señaló como tarea pendiente y su principal ocupación en sus últimos días en la Moncloa la ley de la vivienda.

La regulación de los alquileres ha sido uno de los principales caballos de batalla de la formación morada y, también, uno de los puntos de desencuentro entre los socios de coalición. Pues bueno, ayer, mientras resonaban los ecos de la sesión de control al Gobierno convertida en un enorme mitin de campaña electoral, el Gobierno iba trabajando en la ley del alquiler, algo no menor teniendo en cuenta los enormes problemas que tiene este país con el acceso a la vivienda. Y la ley, como les adelantó la SER, sí prevé una regulación de los precios de los alquileres, pero no de manera directa, no poniendo tope a los precios, sino a través de bonificaciones fiscales para los arrendatarios. Si el casero rebaja el precio con respecto al contrato anterior, pagará menos impuestos.

Y dice Unidas Podemos que esta no es la fórmula que pactaron en el acuerdo de coalición. Nuevo desacuerdo, pues, entre socios que a buen seguro será más que amplificado teniendo en cuenta las fechas pre-electorales en las que estamos.

En cualquier caso, hay que hacer algo con el precio de la vivienda y sobre todo con el precio de los alquileres que impiden a muchísima gente tener acceso a una vivienda digna y a muchísimos jóvenes poder emanciparse de sus padres. Destinar casi la totalidad de un salario al alquiler no es sostenible y es urgente encontrar una solución.

Si esto también se convierte en batalla partidista estaremos retrasando la respuesta a una urgencia, de esas de las que no se habla en la sesión de control. Fuerzas políticas, propietarios de vivienda e inquilinos tienen que formar parte de la solución al problema. No debe ser fácil, para tampoco debe ser imposible cuándo hay muchos países europeos que lo han conseguido.