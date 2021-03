La Ventana desde Zamora: "Vivas donde vivas, no hay nada imposible"

“El sonido de la felicidad” es el eslogan de la última campaña turística de la provincia de Zamora. Una iniciativa en la que todas las fuerzas políticas, por muchas diferencias que tengan en otros ámbitos, reman en la misma dirección. La necesidad, desde luego, así lo requiere. Zamora es una de las zonas más golpeadas por el fenómeno de la España vaciada. Tiene una densidad poblacional de 16 habitantes por kilómetro cuadrado, y ha perdido alrededor de 30.000 habitantes en los últimos 20 años.

Esta situación se debe a un progresivo abandono de las instituciones que ha mermado significativamente los servicios públicos y las comunicaciones. A pesar de ello, no son pocos los zamoranos que ponen en marcha distintas iniciativas que evidencian la riqueza cultural, natural y gastronómica de su provincia. La Ventana se ha desplazado hasta Zamora para conocer algunas de ellas.

Ángeles Santos, por ejemplo, es ganadera y dueña de la granja ‘El Forazo’, especializada en ovejas. Para Ángeles, la ganadería “empezó como un juego”, pero es lo que ha hecho toda su vida. “Siempre he sido ganadera. Las ovejas estaban en mi casa antes que yo”, añade. Para ella, esto no es, ni mucho menos, un fracaso: “Es algo para lo que me he formado y que he elegido. Quería ser ganadera, vivir en mi pueblo, hacer algo que me gusta y aportar mi granito de arena a la sociedad”.

Luis Lera es el chef del restaurante ‘Lera’, especializado en cocina de caza. Algo que conoce muy bien, pues es galguero “desde los siete años”. Al igual que Ángeles, Luis también tiene ese “orgullo de la preparación”, de dedicarse a lo que le apasiona. Luis es consciente del riesgo que suponía abrir un restaurante en esa zona, y asegura que, excepto su mujer, nadie le apoyaba en su decisión. Sin embargo, el tiempo ha acabado dándole la razón. En palabras de Luis, “vivas donde vivas, no hay nada imposible”.

🎬Ángeles, ganadera de 36 años de Zamora: "Mi abuela me decía: «¿Estudias para cuidar ovejas?» Y yo le decía: «Estudio para elegir cuidar ovejas»" pic.twitter.com/aSRh4MDLtr — La Ventana (@laventana) March 19, 2021

Hemos conocido también a Beatriz Fernández, presidenta de la Ruta del Vino de Toro, uno de los puntos fuertes del patrimonio turístico zamorano. Como también lo es su oferta en el turismo rural, que tiene uno de sus principales exponentes en el alojamiento ‘La Casa de los Arribes’. Víctor Casas es su director, y decidió emplazar su negocio en este lugar porque se enamoró del territorio.

Hemos comprobado, por tanto, que el patrimonio cultural y turístico de Zamora es abundante. Entonces, ¿por qué se van sus habitantes? Nuestros invitados lo tienen claro y su opinión es unánime. “Faltan servicios básicos, como internet, educación y sanidad de calidad. Necesitamos servicios públicos robustos para conseguir una fijación de población prolongada en el tiempo”.