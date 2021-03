La polémica del día

La decisión de España de unirse al grupo de países europeos que han paralizado la vacunación con AstraZeneca suscita inquietud. Se entiende que se quiera preservar al máximo las garantías para los vacunados, que el remedio no sea peor que la enfermedad, pero es lógico también que se plantee si una treintena de casos reportados con efectos adversos entre los más de 17 millones de europeos, casi un millón de españoles, vacunados con este producto justifica la paralización.

La ministra Darias dice que lo importante es mantener la calma y la serenidad. Pero no es fácil hacerlo cuando la OMS dice un día que no hay razón para la paralización y dos días después afirma que lo estudiará o cuando la Agencia Europea del Medicamento dice que los beneficios superan a los riesgos pero convoca una reunión extraordinaria para estudiarlos. Pueden suceder dos cosas. Que todas estas investigaciones paralicen definitivamente esta vacunación concreta, lo que suscitará dudas sobre el procedimiento que dio la luz verde. O que todo quede en nada, que los efectos adversos sean los normales y se reanude el proceso. En ese caso habrá que ver si la duda y la incertidumbre persisten como efectos secundarios para los que no tenemos vacuna.