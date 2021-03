España aprueba el derecho a una muerte digna: "Parece mentira que haya costado tanto tiempo"

España se ha convertido este jueves en el quinto país del mundo en aprobar una norma jurídica que regule el derecho a la eutanasia en determinados casos. Se pone fin, de esta manera, a un largo camino de lucha y protesta que, en los últimos años, se había convertido en un clamor social casi unánime por garantizar el derecho a una muerte digna.

Fernando Marín, presidente de la asociación ‘Derecho a morir dignamente’, ha asegurado en La Ventana que está “muy contento” porque “era algo que a veces parecía que no fuera a pasar”. Aun así, señala que “parece mentira que haya costado tanto tiempo”. Pero “no para la sociedad, que va muy por delante”, añade, “sino para los representantes públicos”.

Ante aquellos que se han opuesto a la aprobación de la ley, Marín sostiene que “la muerte muchas veces no es una tragedia, sino una liberación, la tragedia es el sufrimiento insoportable”. Pese a la solemnidad que siempre rodea a esta cuestión, Marín asegura que, para ellos, “es un día de fiesta, y podemos estar alegres porque ahora sabemos que todas esas personas que sufren de forma insoportable e incurable sabrán que existe una puerta de emergencia si así lo desean”.

España se une, con esta nueva norma, a un reducido grupo de países formado por Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, que cuentan con textos similares en su cuerpo jurídico. Marín asegura que la incorporación de España augura que “después vendrán todos los países desarrollados”. De mismo modo, señala que “lo bueno de haber tardado tanto es que hemos podido ver qué ha pasado en otros países”. “No ha habido ni un solo caso de homicidio, todos los casos investigados, lo han sido por falta de datos”, concluye.

En cuanto a los casos de demencia grave, para los que también está contemplada la eutanasia, Marín ha aclarado que “si no has dejado por escrito en un documento de manera y clara contundente que no quieres vivir de esa manera, nadie podrá acortar tu vida”, reivindicando de esta manera el derecho a poner fin a su biografía para aquellas personas que ya no reconozcan a sus seres queridos.

Además, Fernando ha querido romper una lanza a favor de los sanitarios, uno de los colectivos que más ha luchado por esta ley. Ha recordado, especialmente, el caso de Luis Montes, el médico que fue públicamente vilipendiado por algunos poderes públicos por asistir la muerte de un paciente terminal. En palabras de Marín, “Luis es uno de los padres de esta ley”.