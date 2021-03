Rafa Vilasanjuan: "La decisión de suspender la vacunación tiene mucho más riesgo que la de mantenerla"

Tras la treintena de casos de trombosis registrados entre personas que habían recibido la primera dosis de Astrazeneca y las dudas que se habían generado respecto a ella, la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que "es segura y que protege a quien la toma", según ha informado la Cadena SER. En España, se han detectado tres casos, uno de ellos con resultado de muerte, el de una profesora de 43 años en Marbella, y se estaba investigando si esta relación era una realidad o solo una coincidencia temporal. España, al igual que países como Francia, Italia y Alemania ha decidido paralizar al menos durante 15 días la vacunación con AstraZeneca, a la espera de una decisión definitiva.

Tal y como apuntaba Rafa Vilasanjuan en 'La Ventana la Agencia Europea del Medicamento ha reconocido que, pese a que la vacuna es segura, seguirá vigilando a aquellos que sean vacunados. Vilasanjuan señalaba también que, a pesar de los casos encontrados, no había evidencias de “un efecto causal directo” y aunque se ha mostrado cauto, ha puesto en duda la conveniencia de la paralización del proceso de vacunación. “Es un efecto tan raro que, hoy por hoy, la decisión de suspender la vacunación tiene mucho más riesgo que la decisión de mantenerla".

Vilasanjuan ha insistido en el hecho de que la proporción de personas vacunadas que ha mostrados efectos secundarios es muy reducida, aunque tampoco ha descartado que finalmente se encuentre una relación directa entre las trombosis y las vacunas. Lo que sí se descarta, ha contado, es que hayan sido ciertos lotes de vacunas los que hayan producido los efectos secundarios y ha instado a la gente a seguir teniendo confianza en la vacuna. El foco está ahora, ha dicho el experto, en llevar a cabo un proceso de seguimiento de las personas que se han vacunado e inmediatamente han mostrado efectos secundarios para establecer si existe una relación o no.

Casi un millón de personas ha recibido en España la primera dosis de AstraZeneca y la detención del proceso de vacunación ha generado muchas dudas sobre el futuro de los que han comenzado a ser vacunados. “Se puede vacunar con otra dosis de otra vacuna. Se está haciendo un ensayo clínico para darle la segunda dosis de Sputnik V a gente que ha recibido la primera de AstraZeneca. En principio, hablando con inmunólogos, lo que dicen es que se podría dar una segunda dosis” pero ha remarcado que el problema no se debe poner en si es posible o no utilizar dos vacunas distintas. “Unos casos tan raros no son susceptibles para retirar una vacuna en estos momentos. Lo que tenemos es lo que tenemos y lo que debemos hacer es conseguir lo más rápido posible una corte de gente que esté vacunada”.