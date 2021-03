'Falcon y el soldado de invierno', la papeleta de Disney Plus después de 'Wandavisión'

Nadie se iba a imaginar las grandes expectativas que iba a tener que enfrentar Falcon y el soldado de invierno, segunda serie del universo Marvel que estrena la plataforma Disney Plus. Resulta que esta continuación, en forma de serie, de las aventuras del que creímos que iba a ser el nuevo Capitán América, Anthony Mackie, iba a ser la primera en estrenar, pero el coronavirus trastocó el orden -si solo fuera eso, ¿verdad?- y ahora se ha convertido en la segunda. La primera, Bruja Escarlata y Visión ha puesto a la audiencia en pie. Ha conseguido contentar a los fans marvelitas y atraer a un nuevo público más alejado del universo de estos superhéroes.

¿Qué retos tiene por delante Falcon y el Capitán de invierno? Pues muchos. Lo ideal para la plataforma sería que mantuviera a los fans, algo que por descontado ocurrirá, pero que mantenga a otros espectadores. Esto es más complicado, ya que la serie es una continuación temática, narrativa y artística de Vengadores: Endgame, la última película de Marvel en ir a los cines y en la que veíamos cómo Chris Evans le daba el escudo de Capitán América a Falcon, personaje que interpreta Anthony Mackie, actor negro al que habíamos visto en las películas de Kathryn Bigelow.

La serie es una buddy movie, esto es una película de amiguetes que van por el mundo en amor y compañía, que junta a dos tipos que no se soportan al principio -cosas de los egos masculinos-, pero tienen una misión y, como corresponde a la cualidad del hombre heroico, harán de tripas corazón y acabarán cogiéndose hasta cariño. "Somos un matrimonio que ya no se sienten inspirados el uno por el otro de la misma forma", decían los protagonistas en la rueda de prensa, como si las bromas sobre dos hombres heteros intimando no fueran de los noventa.

Esto lo hemos visto en todo tipo de comedias, dramas y demás, pero lo cierto es que funciona. Y luego está la trama de Anthony Mackie, que ve cómo teniendo todo para gobernar, le quitan el escudo y se va a la oposición. No es la política madrileña, pero Falcon y el soldado de invierno tiene momentos igual de crueles con algunos candidatos. Hay que sumar, quizá lo más interesante, que íbamos a tener a un Capitán América negro. "La raza es un asunto importante desde que Steve le da a Sam (Falcon) el escudo. Sam es un hombre negro en EE. UU. Y si piensas en 2020, ser un hombre negro en EE. UU. significa una existencia turbulenta, por decirlo suavemente", explicaba Mackie en rueda de prensa virtual.

Por lo demás, fuegos artificiales -y eso que este año no hay Fallas-, acción, líneas de humor, su poquito de homenaje al thriller y cine negro, y capítulos de 45 minutos, lo que provoca que los superhéroes puedan profundizar en su sufrimiento, su intensidad, su pena, su identidad como lo que son. Es muy duro salvar al mundo. Echo de menos a Thor y su humor, en medio de toda esta depre colectiva. "Ahora tenemos seis horas (por los seis episodios de "Falcon y el soldado del invierno"), frente a las dos horas de una película, para sumergirnos en estos personajes y afrontar sus problemas de una manera mucho más profunda", decía Sebastian Stan, el compañero que interpreta al Soldado de invierno.

La serie es divertida, entretenida y no falla; es lo que le pasa al que no arriesga. Es más de lo mismo, nada nuevo. Eso no es necesariamente malo, medirán los que piensen que una mujer como yo no es la más adecuada para hablar de superhéroes, que me conozco al personal. Tienen razón. Pero en este momento de eclosión de series, de relatos, de narrativas de todo tipo, después de verme todas las películas de Marvel, pues hombre, me hubiera gustado algo nuevo bajo el sol. Si algo funciona, para qué vas a cambiarlo, deben pensar en el PSOE madrileño y en las oficinas de Marvel. Pues lo cierto, es que Wandavisión les ha adelantado a todos y Falcon el soldado de invierno no hará remontada, ni en Madrid ni en otro feudo electoral.