José Elías: "Lo del aval es una promesa a un amigo, tengo poco que rascar en el Barça"

El presidente de Audax, José Elías, avalista principal de Laporta, ha pasado esta noche por los micrófonos de El Larguero. "Lo del aval lo he hecho para hacerle un favor a un amigo", ha asegurado.

"Eduard Romeu se incorpora a mi empresa con 4 condiciones: el sueldo, ir a todos lados en taxi, vivir en un hotel y que cuando la empresa valiera más de 1.000 millones, que le financiara la campaña para presentarse o ayudarle a ser directivo del Barça", ha contado. "Le dije a todo que no excepto a la última y cuando la empresa valía en bolsa más de 1.000 millones Romeu aporreaba la puerta", ha confesado.

"Esto es una promesa mía con Eduard. Los recursos son míos personales. Si pones en Google José Elias sale mi nombre junto al de Audax pero los recursos de la empresa no están para avalar al Barça, lo hacemos nosotros a título personal", ha esgrimido Elías.

Además, el presidente de la empresa de energía renovable, quiere mantenerse al margen del día a día del club. "No tengo ningún interés en ser presidente del Barça", ha exclamado, negando que su aval esté condicionado a ningún condicionante.

"Bastantes problemas tengo como para meterme en el mundo del fútbol. El que me conoce sabe que no puedo pedir nada. No vendo cerveza, bocallidos, no hago transacciones con futbolistas… no tengo mucha cosa que rascar en el Barça", asegura.

Sobre la situación del club ha dejado claro que "no tengo datos para poder opinar", pero preguntado por un fichaje tipo Haaland, cree que "la junta tratará de ver si puede fichar bien o no. Me interesa como barcelonista que el club vaya bien y que vengan buenos jugadores, ayudar en lo que pueda para que el club vaya bien".

Manu Carreño le ha preguntado sobre sus imágenes con helicópteros y coches de alta gama. "Tengo una empresa de helicópteros, y son imágenes que sacadas de contexto llamán la atención”.“Me gusta volar, es un hobby mío, pero no voy a hacer la compra al Mercadona en helicóptero", ha bromeado.

"Cada uno es como es, ni me siento orgulloso ni nada de mis orígenes", ha dicho. "Las neuronas de mi cabeza giran a la derecha y las del otro mundo a la izquierda. Un amigo me dice: esto se está yendo de madre… pero tengo un problema, me importa poco… soy de mente pobre", ha zanjado.

La historia de su cambio de apellido

José Elias cambió su segundo apellido, que antes era Barrios. "Mis padres tenían la típica relación de amor odio. En una de estas tuvieron una discusión y mi padre me llevó con él. No me habían inscrito en el registro civil y entonces me inscribieron en dos registros diferentes: el de Barcelona y el de Badalona", ha aclarado.

"Mi madre me inscribió con el apellido Barrios y mi padre con los suyos. Se dio la paradoja que tenía dos partidas de nacimiento. Mis padres se reconciliaron pero en el colegio me conocían como José Barrios. Con 23 años, cuando mi padre falleció le prometí que retomaría su apellido. Me costó 16 años recuperarlos pero un juez me puso el apellido Elías, del que estoy muy orgulloso", ha finalizado.