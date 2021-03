¿Manos? Iturralde aclara el cambio definitivo en el reglamento que se implantará la próxima temporada

Las polémicas surgidas a lo largo de la temporada en lo relativo a las infracciones por mano en el fútbol han obligado a intervenir a la International Football Association Board (IFAB). El organismo encargado del reglamento ha señalado a los estamentos arbitrales por sus malas interpretaciones en este sentido. Iturralde González ha aclarado en El Larguero los cambios introducidos para el próximo curso, que tienen como objetivo aclarar definitivamente este aspecto: "Se va a tener más claro".

Antes de valorar las modificaciones, el exárbitro comentó con Manu Carreño y compañía que "el palo que les ha metido a todos los dirigentes arbitrales es grande". "Les ha dicho directamente 'no habéis sabido interpretar la regla'", confesó, como adelanto a su aclaración sobre las manos punibles.

"Han incidido sobre todo en la posición no natural. En un salto se consideraba que la mano era una posición antinatural, cuando ese salto, en una mano como la del Atlético - Real Madrid, es una posición natural porque tú coges impulso", aseguró Iturralde, reafirmando su decisión sobre el controvertido lance del pasado derbi madrileño.

"Si estás parado, una posición no natural es tener las manos arriba como un portero de balonmano, pero si estás corriendo tu posición natural es bracear. Si tú saltas, lo normal es que cojas impulso con la mano, y si te pega el balón en la mano no va a ser mano porque esa posición de la mano es debida al salto", amplió, sin dar crédito a que haya sido necesaria la nueva intervención: "Si eso te lo tiene que aclarar International Board... me cago en diez".

Junto a esta rectificación, el vasco apuntó la novedad incluida respecto a los goles precedidos por manos involuntarias en ataque. "Hace tres años pusieron que toda mano en ataque era mano aunque sea involuntaria si acaba en gol o generas jugada de gol. Ahora solo será punible si al que le da en la mano, aunque sea de manera involuntaria, es quien mete el gol", desveló, dando un tirón de orejas a la propia IFAB por sus vaivenes y despertando los suspiros del equipo de El Larguero, que augura que "va a haber pollo fijo".