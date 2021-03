El negocio de las vacunas

El mercado de las vacunas valía sólo 33.000 millones de dólares antes del covid. De hecho, la vacunación apenas representaba el 3% del negocio farmacéutico al año en comparación, por ejemplo, con los 142.000 millones que movían los fármacos contra el cáncer, cuyo volumen de negocio cuadruplicaba el de las vacunas-. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, esas cifras se han disparado tanto que solo teniendo en cuenta a los dos mayores fabricantes -Moderna y Pfizer- las ventas este año superarán a todo el mercado de vacunas pre-covid junto: Moderna espera ganar 18.400 millones este año mientras que Pfizer espera ventas de 15.000 millones de dólares este año con un margen del 20% por dosis. Así, el negocio del Covid va a superar al de la gripe, hasta ahora, la vacuna más vendida del planeta, por encima de cualquier otra enfermedad y que permitía ingresar entre 4.000 y 5.000 millones al año.

Uno de los principales problemas en este negocio, al menos de cara a los consumidores, es la falta de transparencia que, todavía a día de hoy, mantiene precios que oscilan entre los 3 dólares por dosis que cuesta la vacuna de AstraZeneca y los 60 que cuesta la de Sinovac, que dificultan especialmente la llegada de vacunas a los países en desarrollo. Sin embargo, pese a ello, los expertos defienden que el dinero público invertido para desarrollar estos viales -25.000 millones de euros- frente a las pérdidas que ha generado la enfermedad, que superaron los 6 billones de dólares en 2020, y se prevé que superen los 4 billones este 2021.

Fernando Lamata, exconsejero de Sanidad de Castilla – La Mancha y analistas de la Fundación Alternativas defiende, en este sentido, que "si se liberan patentes no se termina con la investigación farmacéutica. Este es el argumento de la gran industria para poder obtener beneficios abusivos, pero la fabricación de la primera dosis no cuesta más que la segunda. La investigación, dividida por el número de dosis que se van a poner, y lo que ha aportado el dinero público, deja el desembolso que ha hecho la inversión privada en céntimos de euro por cada vacuna. Por tanto, el argumento (de que se hace un gran desembolso privado en la investigación para llegar a tener una primera vacuna), si se ponen los datos sobre la mesa, que no se ponen porque hay un oscurantismo en todos esos contratos, y nos explicitan esos costes, salen estos números y, por tanto, lo que está claro, es que la patente, en este caso concreto, es inaceptable, es un abuso clarísimo. Por la cobertura de las patentes, de las empresas en general, en el resto de medicamentos, están sacando cuatro y cinco veces lo que han invertido en investigación, a parte de la fabricación, por tanto, hay un abuso". "La ONU o la OMS están diciendo que se tienen que eliminar las patentes, no solo lo dicen cien países ya en la OMC, es que lo dicen las personas responsables de los organismos internacionales que tienen que ver con este asunto" subraya Lamata.