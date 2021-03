Es la batalla de ahora

Si creen que la semana política que termina es insuperable, espérense que el lunes se vota la moción de censura contra el Gobierno de PP y Ciudadanos en Castilla y León, una moción que se daba por perdida porque allí solo la presenta el PSOE y Ciudadanos ya ha dicho que votará en contra, pero ojo a un movimiento que hemos conocido hoy.

Una diputada de Ciudadanos ha abandonado el grupo naranja en las Cortes castellanoleonesas pero no entrega el escaño, se va al Grupo Mixto. Es, por tanto, una tránsfuga que abandona su grupo pero conserva el acta de diputada. Si este movimiento significa algo lo iremos viendo en las próximas horas. La dirección nacional de Arrimadas ha vuelto a reafirmarse esta tarde en que ellos no están en ninguna operación para tumbar el gobierno de Fernández Mañueco, pero a esta hora hay preocupación en el PP, no descartan nuevos movimientos todos los protagonistas directos guardan silencio, nadie quiere hacer declaraciones en un sentido ni en otro.

La política española sigue en convulsión como si alguien hubiera activado un turbo que va a recomponer todo el panorama. Veremos si el PP recupera en su espectro ideológico la posición mayoritaria que el PSOE ha recuperado ya en el suyo. Porque esa es ahora la batalla.