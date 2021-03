La cantera de Goldman Sachs estalla: se conformarían con jornadas de 80 horas semanales

Goldman Sachs es la cantera de la élite económica mundial, pero ahora sabemos que sus analistas junior no están contentos. Trece jóvenes empleados denuncian que trabajan 95 horas semanales. Sus quejas retratan a una plantilla joven al límite de sus fuerzas, que se conformaría con trabajar 80 horas semanales. “No puedo dormir, tengo la ansiedad por las nubes”, dice uno de ellos. Otro añade: “Había momentos en que no comía, ni me duchaba ni hacía nada más que trabajar desde la mañana hasta pasada la medianoche". Aunque no han dado sus nombres, la firma ha emitido un comunicado en el que avanza que escuchará sus inquietudes y tomará medidas para atenderlas.

Una cultura laboral asentada

En España, no se dan situaciones como las que se están denunciando desde Wall Street porque aquí los sindicatos sí están presente dentro de los bancos, algo que no ocurre en Estados Unidos. "Se acepta la explotación y la competitividad extrema con el incentivo de ganar mucho dinero", explica Jose María Martínez, secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Esta Federación incluye también al sector financiero y a las consultorías. En el caso de las consultorías, el problema es mayor: "Esa cultura interna se exporta a los clientes a los que auditan y a los que se hace la consultoría", explica.

Desde Comisiones Obreras, han participado en campañas en Estados Unidos para demostrar la importancia que tiene un sindicato para mejorar las condiciones de las plantillas, pero no es fácil introducir esa cultura allí. Martínez recuerda el impacto que tuvo que CaixaBank absorbiera a parte de Morgan Stanley: "La plantilla que entraba descubrió que iban a tener unos nuevos derechos laborales que no tenían".

La factura mental

Las jornadas largas prolongadas en el tiempo pueden producir estrés crónico, con el agravante de que la persona que lo padece tarda en darse cuenta. "Uno empieza a encontrar pequeños síntomas. Los más fáciles de detectar son los físicos: más cansancio, dolores de cabeza, tensión muscular. Los síntomas emocionales son progresivos: estás más nervioso, más ansioso en general. También es habitual que aumente la irritabilidad", explica Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Para aliviar la situación, es habitual buscar atajos: más consumo de alcohol o tabaco, que generan puntualmente sensaciones de calma. Esa salida sólo agrava el problema. "La gente no se da cuenta de la sobrecarga hasta que rompe", concluye Quintero.