Edmundo Bal, en 'Hoy por hoy'

El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, pasa por los micrófonos de la Cadena SER después de que se haya hecho público que aspira a ser candidato del partido para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo tras la retirada del proceso del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado. Las primarias para elegir al candidato de Ciudadanos para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo serán el domingo o a principios de la próxima semana.

Bal ha explicado que ha dado el paso después de que se lo pidiera por teléfono el propio Aguado. "Quiero presentarme a estas primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid. No quiero que nadie nos arrebate el centro, la moderación, el sentido común, la política útil. Me niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos, me niego radicalmente a la polarización", ha dicho.

Bal ha agradecido el trabajo de Aguado como vicepresidente y portavoz durante algo más de año y medio "al frente de un gobierno difícil todos los días" y lo ha ensalzado por haber "resistido sólo pensando en el bien de los madrileños".