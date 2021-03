La opinión de Carles Francino

Una de las primeras cosas que te enseñan -a mí, al menos, me la enseñaron- cuando decides hacerte periodista, es a esforzarte en tener una mirada amplia; a no quedarte con lo primero que te llama la atención y empezar a darle vueltas y más vueltas, porque corres el riesgo de quedarte atrapado ahí. Vale, pues creo que no hemos acabado de aprender la lección porque hay una España que vuela por debajo de los grandes radares mediáticos, no porque sea menos importante sino sencillamente porque no le prestamos atención.

Hace años, un escritor con muy buen ojo, Sergio del Molino, la definió como “la España vacía”; y fue un acierto porque consiguió colocar el tema en la agenda política. Antes no se hablaba nunca, y ahora se habla de vez en cuando. Algo es algo. Pero no es verdad que esa España esté vacía. Ni mucho menos. Está llena de historias que merecen ser contadas y de problemas que reclaman solución. Es la España vacía de respuestas, la España descuidada. Yo la llamaría también así. Hoy les hablamos desde Zamora, capital de una provincia con una de las densidades de población más bajas de todo el país: 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Para hacernos una idea, en la Comunidad de Madrid son 844.

Y como es una buena idea hacer de la necesidad virtud, Zamora se promocionó el verano pasado como espacio vital; y ahora, en una nueva campaña, como “el sonido de la felicidad”. Campañas, por cierto, en las que todos los grupos políticos, todos, reman en la misma dirección. Que no es un mal ejemplo, la verdad. Pero, claro, más allá de eso, que es una muy buena iniciativa, a lo mejor si Zamora tuviera banda ancha en todo el territorio, si los móviles funcionaran, si no hubieran reducido la frecuencia de trenes, si no hubieran cerrado centros de salud ni tantas entidades bancarias, si hubiera un pelín más de ayudas a la ganadería, a la agricultura, a negocios basados en la tradición… Pues a lo mejor los jóvenes no se marcharían tanto.

Porque es que en 20 años Zamora ha perdido más de 30.000 habitantes. Sé que la respuesta inmediata es decir que nada de eso es rentable. Bueno, a lo mejor hay que revisar la definición de rentabilidad y no reducirla sólo a una cuenta de resultados. Porque no creo que una España tan desigual como esta que tenemos -sinceramente- sea una gran inversión de futuro.