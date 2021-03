Bebés robados: décadas de encrucijada judicial

Ruth Puertas se quedó embarazada a los 18 años y decidió seguir adelante con el embarazo. Todo iba bien, cuenta, hasta el día del parto, el 9 de mayo de 1993. “Me mandaron ir a una clínica concreta, di a luz y cuando el niño estaba naciendo empezaron a decir que qué horror, que qué era eso”, recuerda.

Se acuerda de haber visto el niño nada más nacer. “El médico lo cogió de los pies, me acuerdo perfectamente de que vi que era un niño. Era normal, no le vi nada raro, pero dijeron que estaba muy mal”. Más tarde un “supuesto pediatra”, dice, le aseguró que el bebé se iba a morir.

Ruth sabía que su hijo estaba vivo cuando le anunciaron a su madre y su marido que había fallecido. “Me pusieron un sedante para que me mantuviera callada”, denuncia. Así pasó sus días en el hospital, “drogada”. El médico acudía a verla solo cuando no estaba acompañada.

Al día siguiente del parto le llevaron los documentos del aborto en los que ponía que era una niña. “Se enfadó muchísimo cuando le dije que quería enterrar a mi hijo”. Finalmente se produjo un entierro, pero a Ruth no le permitieron salir del hospital hasta el día después.

Los días y años posteriores no pudo contar lo que le había ocurrido. Los médicos convencieron a su familia de evitar el tema para “que no se le fuera la cabeza”. Casi tres décadas después Ruth sigue inmersa en una búsqueda incansable.

En ese tiempo ha averiguado que su hijo no está enterrado donde ella dijo que se hiciera. No se encontraron restos óseos en la exhumación judicial.

Bloqueo judicial para encontrar a sus familias

Al inicio, su investigación fue casi imposible, entre abogados que no creían su historia y las dificultades para hallar indicios. No fue hasta que se dieron a conocer otros casos de bebés robados en los medios cuando Ruth pudo empezar a buscar documentación y denunciar su caso.

La búsqueda de Marian Zubia empezó tras el fallecimiento de sus padres adoptivos. A los once años le dijeron que era adoptada y siempre tuvo muchas preguntas acerca de sus padres biológicos. Cuando pidió los documentos de adopción en la diputación, la encargada le dijo que figuraba como hija biológica de su madre adoptiva.

Sabiendo que era imposible porque su madre adoptiva era estéril, inició su investigación. Acudió al registro civil de Tolosa, donde nació, a pedir el legajo de nacimiento. Un documento en el que también se certificaba que era su madre adoptiva quien había dado a luz. Cuando solicitaron al hospital el registro del parto, éste dijo que no consta en sus bases de datos.

Su tía le contó más tarde que sus padres adoptivos desaparecieron tres días del pueblo en esas fechas antes de volver con una niña y que su madre “jamás estuvo embarazada”. Ellos explicaron que habían estado en El Escorial, donde una mujer les entregó el bebé y se marchó.

“Es un lío, esto no hay quien lo agarre”, lamenta Marian, que no ha dejado de encontrar informaciones contradictorias. Su caso está bloqueado porque para volver a llamar a declarar a los directivos del hospital necesita nuevas pruebas que no posee.

Casos prescritos

Las denuncias comenzaron hace una década, pero ha ido de más a menos, según datos de la Fiscalía, en 2011, se abrieron más 1.300 casos bajo investigación, 300 llegaron a los juzgados, pero en 2019, solo hubo siete investigaciones abiertas y ninguna se llevó a juicio.

Pocos casos han llegado a juicio en estos años porque muchas veces quienes sabían lo que pasó ya han muerto. El caso que más lejos ha llegado fue el del doctor Vela, ya fallecido, pero que fue llevado al banquillo por el robo de una bebé en Madrid. Vela fue absuelto porque se demostró que la niña no fue robada, sino adoptada.

El Supremo ha dicho que todos los casos se deben investigar, pero admiten su complejidad, por el tiempo que ha pasado desde que se produjeron los hechos. También es difícil conocer la dimensión de esta problemática por la falta de datos oficiales.

Según las cifras que ha podido recopilar Amnistía Internacional, ha habido 2.138 diligencias de investigación de la Fiscalía desde el año 2011 y más de 900 expedientes del ministerio de Justicia, lo que da una idea de las decenas de miles de denuncias que se han hecho.

Daniel Canales, investigador del informe, denuncia que “la mayoría de estas investigaciones se ha cerrado aplicando la prescripción, sin intentar mínimamente esclarecer los hechos” y sin que las víctimas obtuvieran ninguna respuesta sobre sus familiares o su pasado. Por eso, dice, “se ha generado mucha desconfianza hacia las instituciones y el rol que la Justicia puede jugar”.

Una falta de respuesta que constituye tortura

El informe de Amnistía Internacional subraya que todo el periodo en el que no se ha dado respuesta a estos procesos de búsqueda “constituye un sufrimiento moral y psicológico que, de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas, alcanza el umbral de la tortura y los malos tratos”.

Por eso insisten en la obligación del Estado de investigar unos casos que en su mayoría se encuentran “en un punto muerto” por la falta de pruebas. Y piden que se legisle a nivel estatal para canalizar los procesos de búsqueda y acompañar a las víctimas.

La organización ha identificado algunos elementos comunes en los casos de bebés robados como que era habitual que las madres afectadas fueran “de origen humilde, jóvenes, e incluso madres solteras, en un contexto en el que se negaba a la mujer capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos”, en un contexto que responde a “una ideología de género franquista”.

El de Ruth Puertas ha sido el último caso documentado por la ONG. Tanto ella como Marian dicen sentirse “bloqueadas” en un proceso sin salida. “A no ser que nos ayude alguien, es imposible” seguir buscando, lamenta Marian, pero ambas creen que las autoridades “no quieren investigar” porque “o han estado o están arriba y no quieren que se sepa” y hay decenas de miles de afectados.

Muchas víctimas ni siquiera están buscando “por miedo”, aseguran, o porque no tienen documentación. La preocupación de Marian tras conocer el sufrimiento de madres como Ruth, es pensar que su madre biológica pueda estar buscándola también.