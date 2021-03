Una banda sonora para las zapatillas virtuales de Gucci

Hace unos días murió Sally Grossman. Su nombre puede que no diga mucho, pero su imagen forma parte de una de las portadas más famosas en la historia de la música. Es ella la que aparece junto a Bob Dylan en el “Bring it all back home”, el disco que marcó su paso desde lo acústico a lo eléctrico.

Algo parecido hizo la semana pasada El Amigo, que usó por primera vez su Stratocaster del 60. Hoy vuelve a lo acústico para versionar el Shallow, la canción con la que Lady Gaga ganó un Oscar a dúo con Bradley Cooper. Esta semana la diva ha vuelto a ser noticia por otro premio, y otro dúo: el Grammy recibido junto a Ariana Grande.

🎶 45 RPM | @RafaelPanadero pone banda sonora a la noticia de la semana: Gucci pone a la venta unas zapatillas virtuales que permiten sentarse e imaginar que realmente se están usando



🎵 El amigo versiona \'Shallow\' de Lady Gaga pic.twitter.com/JKiPhZpkas — A vivir (@Avivir) March 20, 2021

La noticia le ha pillado en Italia, donde rueda su segunda película como protagonista, sobre el asesinato de Maurizio Gucci. La casa de moda italiana ha lanzado esta semana unas zapatillas virtuales. No te las puedes poner, pero las puedes “llevar” en plataformas de realidad virtual o aumentada. Previo pago de 18 dólares, eso sí.

Para cerrar la sección volvemos al rock más eléctrico con uno de los grupos favoritos de Lady Gaga. Los australianos Airbourne, dignos herederos de AC/DC. Too much, too young, too fast…