Eden Hazard no estuvo en el partido entre el Celta y el Real Madrid, pero una vez más fue protagonista del Carrusel Deportivo de Dani Garrido. En el repaso a la situación del belga, baja en el conjunto de Zinedine Zidane, Tomás Roncero mostró cierto pesimismo sobre su aportación al equipo en lo que resta de temporada.

"No le espero esta temporada aunque juegue", dijo el periodista del diario AS dejando claro que no cree que el belga vaya a recuperar su nivel a corto plazo. Roncero abogó porque el jugador "limpie su cabeza" para coger confianza y recuperar su mejor versión -la del Chelsea- la próxima temporada.

"Vamos a ver si a la tercera va la vencida", aseguró esperanzado en que la situación de Hazard, mermado por las lesiones en sus dos temporadas en el conjunto blanco, pueda cambiar en el futuro. De hecho, afirmó que confía en que pueda volver como "una moto" y se parezca al que le costó cien millones de euros al club blanco, y no a su versión actual, que es "un chiste".