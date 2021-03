Manuel Jabois: "El Real Madrid en Copa de Europa a partir de cuartos de final siempre es favorito"

El Real Madrid se enfrentará al Liverpool FC en los cuartos de final de la Champions League 2021. El sorteo celebrado este viernes en Nyon, Suiza, también ha dado a conocer cuál será el camino completo hasta la final. El vencedor de ese partido entre ambos tendrá que disputar semifinales al ganador del Oporto - Chelsea. Los de Zidane jugarán la ida de esta eliminatoria ante los de Jürgen Klopp el 6 de abril. La vuelta queda prevista para el 14 del mismo mes.

Los blancos llegan a la cita con buenas sensaciones tras eliminar al Atalanta. El Real Madrid es el único equipo español que queda en esta temporada de Champions League, ya que el FC Barcelona cayó ante el Paris Saint-Germain, el Sevilla FC frente al Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid contra el Chelsea FC. Ramón Besa y Mauel Jabois han analizado todos los detalles del resultado del sorteo en El Sanedrín de El Larguero de la Cadena SER, con Yago de Vega.

¿Hay algún favorito claro? Jabois sí lo tiene y opinó que "el Real Madrid en Copa de Europa a partir de cuartos de final siempre es favorito". Sin embargo, Ramón Besa creyó que era oportuno apuntar que "depende también del momento de forma", y que para él, en lo que se refiere a equipos, "el Bayern y el City son los favoritos".

Manuel Jabois se ha mostrado con confianza en las oportunidades que puede tener el equipo blanco, ya que ha querido recordar que "el Liverpool no está pasando sus mejores momentos", pero aun así, ha reconocido que "es un equipazo que ganó la Champions antes de ayer". Lejos de juzgar si su sexto puesto en la Premier League puede influir en un mal rendimiento del Liverpool, Jabois ha opinado que el equipo de Klopp "en Europa le ocurre como al Real Madrid, no puedes fiarte porque no estén haciendo su mejor año en Liga".

En la misma línea, Ramón Besa no ha dado por perdido una muy buena actuación del Liverpool en Liga de Campeones, ya que consideró que el equipo inglés "es muy peligroso en la Champions porque en la Premier ya está descabalgado". Jabois confesó que le gustan mucho "estos partidos tan clásicos", y precisamente un 'Clásico' es lo que le espera al Real Madrid entre el partido de ida y vuelta contra el Liverpool. Los de Zidane se enfrentarán el Liga contra el FC Barcelona el 10 de abril, cuatro días después del primer duelo ante el Liverpool y cuatro antes del segundo.

¿Quedan posibilidades en LaLiga?

Ante la posibilidad de que el Real Madrid se vea afectado en el caso de que les eliminen en Liga de Campeones, Manuel Jabois consideró que "tienen al entrenador adecuado para que no le pase factura la eliminación en la Champions". Con el Atlético de Madrid como líder en la clasificación liguera, Jabois aseguró que, por el momento, no tiene un favorito en LaLiga, pero reconoció que "quizá al Real Madrid le puede distraer un poco la Champions", y que lo que puede hacer para llegar a todo es "guardar jugadores, se puede cargar otros jugadores…". Aunque "el Real Madrid tiene a Modric, que está en un momento dulcísimo", recordó que "no deja de tener 35 años" y eso puede pasar factura al equipo.

Del tridente de equipos que se están disputando el título de Liga en lo alto de la tabla: Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, Jabois confesó que "probablemente, si tuviese que pensar en uno de los tres, pensaría en el Barça" como favorito a lograrlo. Ramón Besa, con la mente puesta en el último tramo de competición, que siempre es tan decisivo, quiso recordar que "queda un Madrid – Barça y un Barça – Atlético de Madrid", situación que permite aún poner en duda quién será el ganador de LaLiga esta temporada: "Madrid y Barça no la han perdido y el Atlético no la ha ganado".