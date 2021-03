Silenciados por la pandemia: los músicos se reinventan tras un año sin conciertos

Cesa la música en las salas de conciertos y los auditorios solo conocen el silencio. La pandemia ha provocado una crisis en el sector cultural, una dura brecha que lleva abierta todo un año y a la que muchos artistas del sector no saben cómo hacer frente. Grupos de música, bandas, orquestas y DJs han paralizado sus próximos discos, giras y eventos. Es imposible no ver la vuelta a los escenarios como algo lejano. “He tenido que pasar más horas en casa de las deseadas, pero he tratado de buscar el optimismo, el amor y la luz”, explica el cantautor gallego Andrés Suárez.

Muchos empresarios y autónomos se han visto afectados por los efectos de la pandemia. Pero sin duda la COVID-19 ha sido devastadora para el sector de la cultura y especialmente para el de la música. Miles de músicos profesionales han visto cómo su economía se reducía drásticamente y eso les ha obligado a reinventarse, salir a la calle o improvisar conciertos online. “No hemos hecho nada durante muchos meses y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Nos ha afectado muchísimo”, explica Álvaro Lozano, director de la Banda de Música Maestro Nacor Blanco de Zamora.

Reinventarse para sobrevivir, la nueva era digital

La industria musical ha sufrido los efectos de la pandemia, aunque los nuevos formatos han aportado un pequeño respiro en lo referido a oportunidades, este mercado se encuentra anclado en un stand by sin fecha de vuelta. Los conciertos online, las autoproducciones caseras o los directos improvisados han suavizado el golpe, pero aún queda mucho camino por recorrer. La mayoría de los artistas obtenían sus ingresos principalmente de los conciertos, la situación ha forzado a los músicos a cambiar el registro y formato de sus actuaciones: Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Spotify… Las tendencias en el consumo de la música están cambiando acorde a los tiempos. Reinventarse para sobrevivir.

Muchos artistas y cantautores han abogado por los conciertos online en vista al cierre prolongado de muchas salas de conciertos, es el caso del cantante y compositor madrileño Luis Ramiro, “las salas en las que suelo tocar en Madrid están cerradas y continúan cerradas desde hace un año por lo que al final te tienes que buscar la vida, yo estoy haciendo conciertos online y me están sabiendo bastante bien”. Son pocos los privilegiados que han podido realizar conciertos en acústico, pero ha sido en unas condiciones muy especiales y con mucha seguridad, como es el caso de Andrés Suárez. “Suerte que he podido hacer conciertos en acústico con aforos extremadamente reducidos”, explica el cantante.

En vista a hacer posible que los eventos musicales puedan seguir su curso, se han planificado iniciativas e infraestructuras para galas o festivales online. La sala de conciertos La Trinchera, en Málaga, tuvo en cuenta que muchos artistas tenían la necesidad de seguir dando conciertos, aunque fuera en streaming, pero no todos disponían en su casa de los medios necesarios para ofrecer directos de calidad. Frente a esta nueva realidad, pusieron en marcha un proyecto que tuvo como fruto la plataforma de conciertos online ‘eStreamio’. En esta plataforma la sala ofrece la posibilidad de presenciar conciertos en streaming de buena calidad, los espectadores pueden adquirir las entradas por internet y disfrutar del evento desde su casa. Aunque las restricciones complican que grupos de fuera de Málaga puedan participar en esta iniciativa, los bolos que han tenido lugar hasta ahora con grupos como ‘Little Pepe’, ‘Terral’ o ‘Mataka’ han ido bastante bien. “Esperamos que en un futuro esto sea una alternativa, pero nunca llegará a sustituir a los conciertos presenciales”, aclara José Sonoro, director de La Trinchera.

Para Andrés Suárez, la posibilidad de que esta etapa suponga el fin de la música en vivo es algo totalmente improbable, “discúlpenme, pero llevo 20 años subiéndome a escenarios con luces, con equipo de humo, de sonido, con técnicos, monitores, tour managers… Lo siento, pero no, jamás va a ser comparable la magia, el poder, la fuerza, la energía de la música abrazado a tu pareja, a tu amigo, llorando, riendo, saltando, tomándote una cerveza, un agua con gas, diciéndole te quiero a alguien al oído… que quedarte en casa en pijama viendo un concierto”, afirma el cantautor.

La docencia ha sido otra de las salidas que muchos músicos profesionales se han visto obligados a tomar para llegar a fin de mes, aunque tampoco es un terreno fácil. “Los alumnos me han bajado en un 30% y los conciertos en un 80%, si ahora llego a fin de mes es gracias a que mi pareja no se dedica a la música”, explica Diego Rojo, músico profesional y profesor de bajo, contrabajo y guitarra en la Escuela de Música “Musikea” de Zamora. Las escuelas y conservatorios de música han tenido que adaptarse a la nueva normalidad y no ha sido una tarea fácil, según Diego “con clases grupales al final tenemos que hacer muchos Tetris que a veces no acaban de funcionar y la gente se desapunta”.

Un comienzo interrumpido por la pandemia

Muchos grupos emergentes han visto sus carreras interrumpidas por la pandemia. La suspensión de conciertos, festivales y la interrupción de lanzamientos de discos han limitado al alza de músicos que pretendían comenzar algunos de sus proyectos en el momento en el que afloró la pandemia mundial. “Armamos un proyecto justo cuando estábamos en plena pandemia, la salida de singles y todo el trabajo ha tenido que centrarse en lo audiovisual”, explica Hugo, componente de la banda madrileña de Leon Coeur.

Las presentaciones virtuales y la música en streaming han sido una buena alternativa para evitar un parón total. Sin embargo, aunque ha servido de ayuda, no se puede comparar un lanzamiento en digital con las grandes giras multitudinarias. “Saqué disco en mayo y teníamos planes de gira muy extensos por Reino Unido, Europa y Estados Unidos y entonces, llegó la pandemia. De todos los momentos en los que pudo llegar, a mí me vino en un momento un poco malo”, cuenta St. Woods, uno de los artistas afectados en pleno lanzamiento de uno de sus proyectos. “Ha sido un palo, pero también es una lección para aprender que lo que llega es un regalo, lo cual también agradezco”, menciona el joven cantante madrileño.

Las medidas de los conciertos frente al miedo al contagio

Muchos teatros y salas musicales sí que empiezan a permitir realizar pequeños conciertos y eventos con las medidas de seguridad pertinentes, pero el miedo al contagio está presente en la sociedad y esto sumado al aforo reducido hace que los ingresos del sector disminuyan drásticamente. “La mayoría de la gente tiene ganas de ver conciertos en una sala y no por internet, en los conciertos apenas ha habido contagios y con las medidas de protección, la distancia de seguridad y las salidas escalonadas, yo creo que es difícil contagiarse”, explica Diego Rojo. “Uno de los sitios donde más se tocaba era en las salas de conciertos pequeñas tipo bar y prácticamente ya no dejan en ninguna. Con las medidas COVID-19 y sin ayuda se hace inviable para casi todos los grupos. En conclusión, las actuaciones han bajado en un 80%”, añade.

Mascarilla sobre la butaca de una sala de eventos. / Augustas Cetkauskas (GETTY IMAGES)

El límite de aforo en salas y recintos es otro gran inconveniente al que se enfrentan muchos artistas, especialmente en actuaciones fuera de la ciudad de residencia. “Al ser el aforo permitido tan pequeño, no te sale rentable prácticamente dar un concierto entre alojamiento, transporte y todo. Estamos aguantando como podemos”, explica Luis Ramiro. Desde el 6 de julio de 2020, el porcentaje de ocupación de salas y espacios multiusos polivalentes permitido en Madrid es del 50%, lo que reduce a la mitad los beneficios obtenidos por cada evento en comparación con la normalidad. Por otro lado, desde esa misma fecha, la ocupación permitida en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares se elevó al 75%. “De momento los conciertos que se pueden hacer son de aforos reducidos y la gente tiene miedo y no va. Es normal, yo también lo tengo”, afirma el cantautor madrileño.

Las situaciones extraordinarias en las que se decide realizar un concierto presencial son con unas fuertes medidas de seguridad que obligan a reducir el aforo hasta extremos que provocan una caída drástica de los beneficios. “Pongo el ejemplo siempre de una plaza de toros en la que toqué este verano, plazas de toros de 14.000 personas de aforo donde yo hice un sold out para 380 personas. Ese es el ejemplo que pongo para una cultura segura, los equipos que hay de profesionales de higiene, limpieza, desinfección de los recintos, de los aseos, de los escenarios… No lo he visto jamás en ningún otro lado. Tal vez por eso tengamos una cifra cero de contagios en los conciertos”, cuenta Andrés Suárez en vista a su propia experiencia el pasado verano.

La pandemia obligó a cancelar cualquier evento que implicara multitudes, y los conceptos concierto y aglomeración van prácticamente de la mano. “Que no haya habido eventos musicales durante este tiempo nos condiciona mucho económicamente a un colectivo de este tipo”, explica Álvaro Lozano, director de la Banda de Música Maestro Nacor Blanco de Zamora. Aunque se ha permitido la realización de algún evento musical puntual, las condiciones reducen en gran medida las posibilidades de las agrupaciones musicales. Según Álvaro Lozano, “ahora mismo lo que más afecta en teatros y salas de conciertos es el número limitado de músicos. No podemos tocar todos, nos dan un número máximo de 30 o 35 músicos y normalmente solemos ser unos 60. Es duro tener que elegir quién puede actuar y quién no”.

El Palau Sant Jordi ha anunciado recientemente la posibilidad de realizar un concierto de 5.000 personas sin distancia social el próximo 27 de marzo. El evento se basa en el ensayo clínico llevado a cabo en la Sala Apolo el pasado mes de diciembre con casi 500 participantes de los cuales ninguno resultó contagiado. Los asistentes deberán haber pasado previamente por un control de temperatura y una prueba de antígenos en las salas Apolo, Razzmataz y Luz de Gas, además de llevar una mascarilla FFP2 que les facilitará la propia organización. Este ‘concierto-estudio’ podría abrir la veda hacia la nueva normalidad del sector musical, un concepto de conciertos presenciales que puede estar más cerca de lo que parece.

Dissabte 27 març #FestivalCulturaSegura amb el concert de @loveoflesbian al #PalauSantJordi 🥳 organitzat pels grans festivals del país i Hospital #TriasiPujol



5.000 paxs a pista, ventilació, test d’antígens, mascareta FFP2 😷



Entrades a la venda a 🎟👉🏻https://t.co/0gwMir4wo2 pic.twitter.com/fXcmPX47iy — Palau Sant Jordi (@PalauSantJordi) March 5, 2021

Unas cifras devastadoras

Si algo ha dejado claro el confinamiento, es que la música unía como nunca y animaba como siempre. A pesar de las múltiples salidas que ofrecía internet, la economía del sector musical permanece en una situación precaria con una pérdida de ingresos de más de un 75% en el último año. “Tanto para mí como para mis compañeros del sector, la trayectoria profesional de este último año me ha afectado de manera absolutamente desastrosa”, explica Suárez. Una economía que ya era inestable en la era precovid-19; ahora lo es incluso más. Se ha de tener en cuenta que la música aportó en el año previo al coronavirus, el 0,6% del PIB total nacional, es decir, 7.600 millones de euros, según un informe de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Según el cantautor Andrés Suárez, las consecuencias económicas para todo el sector han sido nefastas. “Las consecuencias editoriales, oficinas de management, discográficas, salas de conciertos, teatros, auditorios, bares… Creo que son incalculables. Tratar de reparar esto no sé si es menos productivo que el tratar de no dejar de recuperar el tiempo perdido en cuanto se pueda y haya una seguridad total y absoluta, cuando podamos volver a salir a la carretera con nuestras furgonetas, nuestro staff y nuestro equipo. No podría decir la cuantía del destrozo económico, únicamente trato de mirar adelante”, explica consternado el cantante.

El problema de la situación es que se está alargando demasiado en el tiempo. Según un informe publicado por la organización no gubernamental Live DMA, desde marzo el sector musical ha sufrido una pérdida estimada de unos 1.200 millones de euros en ingresos. En la reciente feria ADE (Amsterdam Dance Event) se ha insistido en la necesidad de generar espectáculos online lo suficientemente atractivos como para que los clientes estén dispuestos a pagar por ellos desde sus casas para poder remunerar a sus participantes.

Nadie lo esperaba, llegó sin previo aviso y el sector de repente vio cancelados conciertos, festivales y giras que ya estaban planeadas. “Hasta que no se normalice no volverá la afluencia, pero va a volver, estoy seguro de que va a volver y todo será como antes”, comenta Luis Ramiro con esperanza. Lo preocupante de la situación es que este parón es indefinido, un escenario incierto cuya vuelta aún se ve muy lejana en el tiempo. Lo único claro tras el confinamiento es que la música nunca dejará de sonar.