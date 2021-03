Como con la cabeza en otra cosa, como mareada, como distante. Como con las rodillas flojas. Como agotada. Así me puse a escribir. Como indolente. Como sin saber a donde iba, como sin foco, como cansada, como abatida, como sin rumbo. Como intranquila. Como afligida. Como angustiada. Así me puse. Como incluso triste, como glacial, como perdida, como clavada en la nostalgia. En cierta pena. Como sumida en pesadumbre, como gastada, como insensible. Como marchita. Como mohína, como preocupada. Como descontenta. Como pensando en nada, como pesarosa. Como deslucida. Como disgustada, como un poco inquieta, como con zozobra. Como sabiendo que no llegaría a ninguna parte, como queriendo estar en otro lado. Como queriendo deshacerme del oficio. De todo anhelo. De la ilusión. Con son de tumba, con desaliento, con apatía. Con dejadez. Inexpresiva. Atribulada. Como molesta, como vacía. Y estaba en eso, y en eso estaba, cuando me dije “Así se hace”. Así es como se esconde el fervor tras los arbustos, así es como se finge que no se está cazando, así es como se distrae a las palabras, así se las atrapa. Así se vence. Cuando no hay aviso, cuando no lo esperan. Y me calcé ese collar de presas refulgentes y me fui a correr. Vibrante y dura. Con la vida en orden, la tarea cumplida. (Por un ratito).