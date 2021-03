La historia tiene varias constantes a lo largo del tiempo, y una de ellas es la traición. Parece que a veces forme parte irremediable de la condición humana. El patrón se repite: el traidor deserta y huye sin mirar atrás; es mejor no ver. Necesita alejarse rápido del traicionado: a veces un amigo, a veces la familia, un partido, los compañeros, quizá un negocio. Por supuesto, con su acto el traidor se destruye también a sí mismo, aunque él prefiere pensar que ni siquiera es un traidor. Al contrario: es común que se vea como una especie de héroe. Aquello que lo llevó a cambiarse de bando lo recuerda siempre de otra manera, no del todo parecida a como fue. Parte de su trabajo es organizar el olvido. Sin memoria se anda más ligero, como cuando las víctimas del nazi Kraus Barbie le echaron en cara sus crímenes, y Barbie replicó: «Yo no me acuerdo de nada. Si se acuerdan ustedes, el problema es de ustedes». Pero el sino del traidor es que toda su vida le recuerden lo que hizo. Pasarán los años, y siempre, de algún modo, será ese día, el de su traición, en el que, como escribió Juan Gelman, hizo cuchillos con un instante del amor.