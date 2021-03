Iturralde González explica por qué se debió repetir el penalti de Joselu: "Es una entrada indebida"

Una vez más la polémica está servida. El choque entre Atlético de Madrid y Alavés nos dejó una imagen controvertida en el penalti que lanza Joselu y detiene de manera espectacular Oblak. Sin embargo, jugadores de ambos equipos entran antes de que el delantero ejecute el disparo. Tras analizar las imágenes, Iturralde en el Carrusel decía lo siguiente: “Debería haberse repetido. El árbitro lo primero tiene que colocarse bien. Que un árbitro internacional se coloque mal en un balón parado ya dice bastante”.

El colegiado Martínez Munuera se encontraba de espaldas a la acción y el ex árbitro explicaba el porqué de la no entrada del VAR en esta jugada: “Cuando entran los jugadores y el portero para el penalti hay que repetir y se tenía que haber repetido, pero no es una jugada en la que el VAR pueda entrar, sino que tiene que salir del árbitro querer ver lo que pasa y repetirlo”.

— Carrusel Deportivo (@carrusel) March 21, 2021

El reglamento no permite la entrada del Vídeo Arbitraje si los jugadores que entran previamente influyen en la jugada posterior a la parada o fallo, recayendo todo el peso en el árbitro principal, que debe señalarlo: “Según el reglamento es una entrada indebida por jugadores de los dos equipos y habría que repetir”.

Además, Iturralde explicaba la diferencia entre esta acción y la que ocurrió hace una semana en el Parque de los Príncipes entre Barça y PSG: “La diferencia entre el penalti de Messi ante el PSG y entre el de Joselu, es que en el de Messi si está obligado a entrar el VAR, y en este lo tiene que ver el árbitro”.