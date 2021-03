Soñó con la chica que robaba un caballo, cantaba Stuart Murdoch, líder de Belle& Sebastian en Judy and the dream of horses, un tema que quizá interpretó en aquel concierto extraño en la Sala Aqualung de Madrid la noche del 11 de marzo de 2004, cuando la ciudad y el país entero estaban arrasados por el dolor y la tragedia provocados por los atentados terroristas. Y ese verso de esa canción da título a la primera novela de la colección Episodios Nacionales que acaba de poner en marcha la editorial Lengua de Trapo, que busca, como hizo Galdós en su día, contarnos y repensarnos a través de la literatura. Escrita por Sabina Urraca (que fue ese día a aquel concierto), Soñó con la chica que robaba un caballo narra aquellos días desde la mirada de los jóvenes de 20 años que acababan de llegar a una ciudad a la que todavía no sabían si pertenecían. Una novela generacional, con personajes desorientados, en la que Urraca utiliza la figura de la impostora y trata asuntos como la salud mental y las relaciones tóxicas.

Otra mirada sobre la juventud es la que plantea el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón en su quinta y reciente novela, Rodaje (Anagrama), situada en los años 60, con la ejecución del político Julián Grimau y los sueños de libertad de su generación como trasfondo. Otra mirada, la de Pier Paolo Pasolini, que en marzo de 1968 escribió aquel poema -tan manoseado y manipulado después- sobre la conciencia burguesa de aquellos jóvenes que se enfrentaban a la policía sin revisar antes sus privilegios. Un año después, Kurt Vonnegut publicaba Matadero 5, esa novela convertida en obra de culto, inspirada en su experiencia como prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial y que acaba de editar, con nueva traducción, la editorial Blackie Books.

Además, en La Hora Extra hablamos de una de las mejores novelas que hemos leído en lo que va de año, Hamnet, de Maggie O'Farrell, publicada en España por Libros del Asteroide. La autora irlandesa sumerge al lector en la época isabelina y recrea la muerte con 11 años del hijo de William Shakespeare, dignificando su figura y la de su madre, que ha pasado a la historia como una campesina analfabeta sin ninguna prueba que lo atestigüe, según O'Farrell. Toda una inmersión en la vida cotidiana y doméstica de la familia Shakespeare, a partir de datos históricos y de las herramientas de la ficción.

Y dos propuestas escénicas: en el Museo del Prado y junto a Las Lanzas de Velázquez se puede ver en vivo Soldado, un monólogo nunca representado de Fernando Fernán Gómez, en el que reivindica la figura del combatiente anónimo y el sinsentido de las guerras. El texto está dirigido e interpretado por Daniel Ortiz.

Y de la guerras del siglo XVII a la vida en el barrio sevillano de Los remedios, donde nacieron y crecieron los actores Fernando Delgado-Hierro y Pablo Chaves. Ambos firman e interpretan la obra Los Remedios, en la que se reconcilian con su infancia y sus orígenes. El montaje, que fue estrenado en el circuito alternativo, acaba de dar el salto al Centro Dramático Nacional.

