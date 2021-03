He aquí en la intervención del diputado Movellán, leyendo un discurso en el que dice que las mujeres de Podemos ascienden agarradas a la coleta del líder del partido, el machismo meditado. El machismo a la luz de un flexo el día anterior, preparando este señor un discurso que luego lee aplicadamente. A veces no llevas algo preparado y lo dices porque te parece en ese momento una buena idea, y suele serlo, porque si no no alterarías el discurso. Y otras veces escribes una sandez que has pensado mucho, y en el momento en que la vas a leer se te encienden las luces, y te la saltas pensando "madre mía". Pero en la intervención del diputado Movellán hay una descripción exacta del país en el que quiere vivir este señor. Y en su intervención posterior, cuando le pide Yolanda Díaz que retire el insulto, una descripción exacta del país en el que ya vivimos: "La retiro porque da igual, todo el mundo sabe que es verdad". Demuestra no tener palabra, porque la retira, y demuestra tener poca vergüenza, porque la enseña. Harían bien las diputadas de su grupo en denunciar esta frase porque tiene poco que ver con Podemos y mucho con la mujer. El mensaje es viejísimo: "Si estás ahí es por un hombre, no porque valgas". No es descabellado pensado que si lo dice en público de sus rivales, lo piense en privado de sus compañeras.