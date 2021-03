Vivimos en una serie

La Cadena SER está en condiciones de confirmar que sí es una serie. Es una “exclusiva mundial” que empieza así:

"Seis y media de la mañana, polígono industrial Los Tratos en las proximidades de la M50, entre Fuenlabrada y Móstoles. Nada llama la atención en la calle El avispero. Hay una plataforma logística, una empresa de retractilados, un taller de chapa y pintura, una fábrica de estructuras y montajes. Al otro lado de un descampado invadido por malas hierbas, escombros y basura, se levantan los muros de un complejo de 50.000 metros cuadrados compuesto por varias naves que aparentan estar abandonadas desde hace años. Es el punto pactado para nuestra cita con Thobias Thalberg Junior, productor ejecutivo de la compañía cinematográfica Come True".

Buenos días, pase. Su cara me suena ¿No le he visto antes? ¿No? ¿en casa de Madonna? ¿Navegando con Brad Pitt por la Provenza? ¿Seguro? Sígame Por esta escalera. Con cuidado, agárrese bien. Viene solo y no queremos que le pase nada, ¿verdad? (RISAS) No me tome en serio, acabo de hablar con mi amigo Robert, De Niro, y me he dejado llevar por los recuerdos. Por aquí.

En el patio interior se amontonan bidones de residuos industriales que desprenden un hedor a lodo, ácido y aceite.

Mire a su alrededor, hasta donde le alcance la vista- Lo que ha visto hasta ahora ahí afuera, es mentira. Absolutamente todo, salvo algunas cosas. Entre, por favor.¡Bienvenido a la realidad!

Entramos en una gigantesca nave de techos altos donde trabajan centenares de personas: Carpinteros, pintores, eléctricos, decoradores, diseñadores de vestuario...

¡Nuestro equipo de atrecistas, los mejores del planeta ¡Algunos con décadas de experiencia a sus espaldas! Son capaces de hacer creíble cualquier cosa, cualquiera.

La nave está compartimentada en distintos sets donde se han replicado los centros neurálgicos del poder político y judicial de España. Los interiores de la Moncloa, algunas salas del Tribunal Supremo, el hemiciclo del Congreso, todos los ministerios.

Aquí está todo lo que importa en este país. Este es el despacho del todavía vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Quiere probar el sillón? aunque yo que usted no lo haría. Puede morir envenenado. ¡Es broma, es broma! Si soy republicano como él, voté a Trump.

Es en estos estudios donde se ensayan las tramas previamente guionizas, que más tarde serán representadas por actores en los escenarios reales delante del mundo como si fuera algo espontaneo, no deliberado y verídico.

Así es. A primera hora de la mañana, una flota de coches oficiales traslada a los actores a su localización en Madrid y, gracias a la complicidad involuntaria de ustedes, los periodistas, que no se enteran de nada, propagamos la ficción.

Para llegar a las oficinas donde trabaja el equipo de guionistas, hemos de atravesar la zona de diseño de vestuario, un espacio diáfano ocupado por centenares de percheros de la que cuelgan todo tipo de ropa y complementos

La mitad ya no sirve. ¿Quiere el chándal de Mariano Rajoy? ¿no? Coja lo que le guste. ¿Un traje de Aznar? Le veo pequeñito, va más con su talla. Sígame Esa es la zona de maquillaje y peluquería.

Es un espacio compartimentado en camerinos, con el frontal ocupado por grandes espejos y rodeado de armarios y estantes de madera lacada en blanco repletos de productos cosméticos.

Ahí tiene a Pedro Sánchez. ¿Lo reconoce? El tío en realidad es Chris Hemsworth, ya sabe el de Thor, un poco maquillado, claro. Se cree un guaperas, siempre está mirándose al espejo. Eso bórrelo. Tanto Chris Hemsworth, como el personaje que encarna, el presidente Sánchez, son encantadores. ¿Lo tiene? Bien. Sigamos. En España, y en concreto en Madrid, que es lo que a usted parece interesarle ahora, no ocurre nada que nosotros no hayamos previsto. Nuestro equipo de guionistas: Hola Aaron, ¿cómo te va, colega? ¿Lo ha reconocido, es Aaron Sorkin?

Es una sala rectangular separada del resto con paneles de conglomerado con una mesa larga donde hay sentadas no menos de doce personas, tomando notas y atendiendo las indicaciones de Sorkin.

Se ha traído a algunos de los guionistas de El ala oeste de La Casa Blanca y parte del equipo de El juicio de los 7 de Chicago”. Todo lo que ha pasado hasta ahora, ha salido de la cabeza de esta gente. Deje que le enseñe.

Abre una puerta.

Mire ahí dentro.

Es una sala atestada de gente, aparentemente esperando recibir órdenes para entrar en escena.

Es Murcia. Murcia entera.

Pedimos una aclaración al señor Thalberg

Ya se lo he dicho. Murcia, capital Murcia, ¿Por qué pone esa cara? ¿No me diga que no lo sabe? ¡Paparajotes! Murcia no existe, es una entelequia, un invento nuestro. ¿Pero usted qué mundo vive? Por lo menos sabrá quién es Spielberg. No haga ruido, por favor. Vea

Steven Spielberg y el compositor John Williams trabajan en la ambientación musical para la noche electoral de Madrid del 4 de mayo.

Steven estaba aburrido de hacer cine. quería ir más allá… llevar a los espectadores al límite. Un día le ofrecimos la posibilidad de convertir el cine en vida, borrar las fronteras entre realidad y ficción. Y es lo que está haciendo ahora en Madrid. Trabajamos con varios directores. Ese es Wes Anderson. Está ensayando con Bill Murray. Lo hemos convertido en un tránsfuga de Ciudadanos.

Observamos a un hombre salir de la réplica exacta del salón de los pasos perdidos del Congreso de los Diputados. Camina hacia cámara con una sonrisa que no termina de formarse. ¿Qué le parece? Es una historia increíble con tramas y subtramas que se entrecruzan. Ahí tiene a Pedro Almodóvar. Pedro está centrado en la operación Kitchen,

Almodóvar, sentado, con gafas oscuras, el cuerpo hacia adelante y las manos en continuo movimiento, dirige delante del escenario a dos actrices.

No las reconocerá con tanto maquillaje, pero la que todo el mundo cree que es la mujer de Bárcenas, en realidad es Carmen Machi. Y la otra, la que hace de María Dolores de Cospedal disfrazada de monja para sonsacarle información, es Penélope Cruz. ¿Me sigue? Le noto un poco perdido.

Preguntamos al señor Thalberg si todas las personas que ostentan cargos públicos son actores.

Casi todos. A lo mejor se nos escapa algún concejal de pueblo. Mire, por ahí va Leonardo DiCaprio. ¡Hola Leo!, ¿cómo te va?. Es Pablo Casado. El pobre no termina de explotar y ya no sabemos qué hacer con él. Nos cuesta una pasta. Venga por aquí. Va a conocer a Meryl Streep. La señora Streep es Isabel Díaz Ayuso. Solo hay que ponerle un poco de colorete, lo demás lo pone ella. A veces se enreda con el español y se hace unos líos, que al principio nos preocuparon… Pero hemos visto que eso le pirra a la gente.

Nos asomamos al camerino de Meryl Streep con cautela, por temor a molestar.

Hi Meryl. Soy yo, cielo, Thobias Thalberg Junior, el productor jefe.

De un camerino cercano salen las notas de un clarinete.

Es Woody Allen. ¿A qué no sabe de quién hace? ¿No? Ángel Gabilondo. Como lo oye. Uno de los personajes más graciosos que hemos inventado. Te partes de risa con él. Estamos encantados.

Bajamos hasta los estudios de sonido.

Le voy a enseñar el archivo sonoro de Villarejo. Todo inventado, claro. Como supondrá, el comisario Villarejo tampoco es real. Se lo inventó el escritor Eduardo Mendoza. Villarejo es Javier Cámara. ¿Por qué pone esa cara? ¿No se lo cree? Va a tener suerte. Venga conmigo.

El señor Thalberg, nos guía hasta una sala de ensayo.

Ahí lo tiene, está a punto de comenzar. Hola, Javier, ¿qué tal colega? ¿has dormido bien?

Un irreconocible Javier Cámara, con algo de sobrepeso, boina y parche en un ojo, se acerca a saludar. El equipo de producción le reclama.

Durante el resto de la mañana, el productor jefe Thalberg nos acompañará por los distintos estudios y nos revelará la verdadera identidad de algunos personajes públicos como Inés Arrimadas.

Sandra Bullock

Santiago Abascal.

Javier Bardem, mire qué pecho tan español.

Esperanza Aguirre.

Glenn Close.

Íñigo Errejon.

Sylvester Stallone. ¿por qué pone esa cara?

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida.

Berto Romero. Mire, esto le va a interesar.

Entremos en el departamento dirigido por la investigadora Kumiko Zhang, experta en lógica bivalente.

¿Le gusta Sahakespeare? To be or not to be. Lo demás es paja. Aquí hemos creado frases tan rompedoras como “Socialismo o libertad y “Comunismo o libertad”. Usted no será comunista, ¿verdad? Tiene cara de comunista. Vea esto.

El señor Thalberg nos muestra un objeto de cartón y poliestireno expandido imposible de describir.

Esta es la famosa “libertad” que la que tanto hablan ustedes. Se la encargamos a un artista fallera. Mire qué preciosidad. Es una libertad multiusos, Se la puede poner de faja, de sombrero, sirve para pelar patatas, jugar al baloncesto y...

Lo que el señor Thalberg llama libertad, acaba destrozada en el suelo.

No se preocupe, está tirada de precio.

U da órdenes a gritos al equipo de ambientación.

¡Que alguien llame a la fallera! ¡Necesitamos otra libertad! ¡Vamos, rápido!

**Este reportaje fue grabado a mediados del mes de marzo de 2021. En el tiempo transcurrido desde entonces, es probable que se hayan producido nuevos giros en el tablero político. Esas circunstancias, en lugar de depreciarlo, acrecientan su valor como documento histórico.