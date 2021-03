Mariola Cubells, sobre el documental de Rocío Carrasco: "Esta vez el espectáculo televisivo mereció la pena"

Desde que el martes pasado Telecinco anunciara para este domingo la emisión de los primeros capítulos de la docuserie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', todo el mundo podía esperar un éxito de audiencia. Y a la cadena le ha salido redondo: 3,7 millones de espectadores con una cuota de pantalla del 33%. Pero llegó a los 5 millones y medio de espectadores, un 52,7% de share, cuando Rocío Carrasco confesaba su intento de suicidio.

Esta tarde 'La Ventana' ha polemizado sobre este documental con Isaías Lafuente y ha invitado al programa a la crítica televisiva y colaboradora de la SER Mariola Cubells que escribía esta tarde un artículo en 'El HuffPost' titulado: "El caso Rocío Carrasco o cómo el fin justificó los medios"

Y es que Cubells entiende que Mediaset ha emitido esta entrevista con una finalidad comercial y en la línea de la cadena de hacer de la vida privada de sus famosos un espectáculo televisivo; pero cree que esta vez ha sido diferente: "Por supuesto que es un espectáculo televisivo. Pero es que es muy importante lo de que el fin justifica los medios esta vez. Y sí, es verdad, puede haber cobrado por ésta por esta intervención televisiva, pero era una manera también de resarcirse del quebranto de tantos años".

Cubells ha incidido en la importancia que tiene que escuchar a una mujer denunciando que sufrió la violencia machista en un gran medio de comunicación como es Telecinco con un público más diverso y que no tiene por qué estar acostumbrado a escuchar debates ni reportajes sobre las causas y consecuencias de la violencia de género: "Me quedo con que esta vez el espectáculo televisivo mereció la pena, con que era más sólido que en otras ocasiones, con que llegó a un público que no llega habitualmente. Esto, a veces, lo perdemos de vista. Nosotros tenemos una manera de pensar, una manera de enfocar los temas, de creer en ellos, de desmenuzarlo... Pero hay un público que nunca asiste a ese tipo de debates".

"Ayer, en esos 3.700.000 había público de todo tipo muy diverso. Y ese mensaje sí es verdad que ha de estar presente en un público muy masivo, entre un público muy masivo y eso a mí me parece lo importante. Me parece que no puedes obviar que está dentro de una cadena muy determinada, que tiene un universo muy determinado", señalaba la periodista en 'La ventana' en un debate con Isaías Lafuente, Roberto Sánchez y Matías Vallés.

Además, Cubells ha subrayado la decisión que ha tomado este lunes Mediaset de rescindir su contrato con Antonio David Flores, el exmarido de Carrasco al que la protagonista del documental acusa de maltrato y que hasta ahora era colaborador de la cadena de Fuencarral y participaba en programas de la misma productora que se ha encargado de elaborar 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva': "Me parece que si hemos conseguido que realmente esto cale y este señor no siga presente en el entorno audiovisual en general, pues creo que hemos avanzado mucho".