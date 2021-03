Itziar Castro: "Jodida, pero empoderada"

La actriz Itziar Castro entra a conversar a El Faro bajo el seudónimo de 'La gata bajo la lluvia', canción icónica de Rocío Dúrcal que acaba bailando, cantando e interpretando junto a Mara Torres. Nos lleva en los primeros minutos de esta entrevista a Binibeca el pueblo de Menorca en el que se enamoraron sus padres. Hija de un pintor, del que hereda la parte artística, y "una madre luchadora", que trabajó de muchísimas cosas, y que es el gran ejemplo de esta Gataparda. "De ella he heredado la capacidad de luchar contra las adversidades, que te insulten y saber seguir adelante. A ella siempre la han tratado como el monstruo o la fea, esa fue mi inspiración para entender que las palabras solo te duelen si dejas y que ante las adversidades te tienes que crecer", explica con fortaleza y convicción.

Nace en Barcelona en una casa de la que recuerda especialmente el olor a pino y la sensación de humedad en verano. Conversa con Mara Torres sobre casi todos los grandes temas que ocupan la vida: el amor, el desamor, la aceptación, la vocación o la muerte. Esta última la descubre siendo muy pequeña cuando su mejor amiga, a la edad de ocho años, muere. "Esa es una de las lecciones más grandes que he tenido, la sensación que hoy estás aquí y mañana ya no y que hay que vivir el momento por encima de todas las cosas", explica. Una sensación y una lección vital que cobra más sentido que nunca en este momento pandémico.

Es la canción de Dúrcal que lleva a su seudónimo uno de los momentos más lúcidos de esta entrevista, en la que repasa la letra, frase con frase con Mara Torres, y lee entre líneas el mensaje de una mujer que, "mojada bajo la lluvia", renace y reconoce sus cicatrices para salir adelante. "Es como decir: estoy jodida, pero empoderada", expresa Itziar que es también el mensaje que muchos de los poemas del libro que acaba de publicar 'Con el corazón por delante'.

Su carrera en la interpretación tuvo que sufrir los prejuicios de sociedad y profesión hasta que, muchos años de trabajo después, consiguió encontrar lo que considera que es su sitio. Pasa por reivindicar la diversidad. Eso y la película de Eduardo Casanova, 'Pieles' (2017), fueron un punto de inflexión en su carrera. "Después de dos décadas de carrera que alguien que alguien escribiese ese papel para mí fue algo inexplicable. Es una película difícil pero muy necesaria. Es un 'Love Actually' de deformes, aquellos denominados monstruos por la sociedad que solo quieren ser queridos", explica. Vuelve a su madre en esta conversación. "Ella no ha podido ver aún la película porque se siente identificada y le cuesta, algún día conseguiré que la vea", añade. Su historia en la interpretación y su camino, no de rosas, pero lleno de aprendizajes es una filosofía vital a la que no puede escaparse nadie.