Mingueza: "Espero que Koeman siga el año que viene, este equipo necesita tiempo"

El central del FC Barcelona, Óscar Mingueza, pasó por El Larguero para repasar la temporada y hablar del futuro en el club culé. Sobre la continuidad del entrenador, Ronald Koeman, Mingueza dijo que "espera que siga la próxima temporada" y que "este Barça necesita tiempo".

"Koeman ha acertado con los cambios. Creo que ha sido cosa de los jugadores, que nos hemos implicado tanto en el trabajo como en formar un buen equipo. Los capitanes, haciendo comidas para unir al equipo, haciendo barullo, con música... Y haciendo salir a los novatillos. A mí me tocó cantar una canción de Fondo flamenco y todos me tocaron las palmas", comenzó a explicar.

"Creo que se ha visto que el equipo ha mejorado. Nos costó un poco empezar, pero hemos cogido una buena dinámica. Este equipo necesita tiempo y para el año que viene espero que siga", añadió.

"Eric García es muy bueno; jugarán los que se lo merezcan"

Sobre la posible llegada del jugador del City Eric García, Mingueza aseguró que "es un central muy bueno" y que "el Barça necesita a los mejores jugadores. Siempre será bienvenido y jugarán los que se lo merezcan".

Respecto al resto de la defensa culé, Mingueza alabó varias características de sus compañeros. "Lenglet me parece un central muy completo. La manera de centrar los pases es algo que me gusta mucho. Piqué ha sido la referencia número uno desde que llegué al Barça. Ha sido un central que ha estado todos los años: me gusta su liderazgo, elegancia... Me parece uno de los mejores centrales de la historia. De Araújo me gusta su físico, ha mejorado mucho con el balón. Físicamente y defensivamente me parece muy buen jugador", relató.

"No he hablado nada de mi renovación, pero estoy muy tranquilo"

El contrato de Mingueza con el Barça termina este verano. Sobre ello, el central dijo que: "Supongo que ahora empezarán las negociaciones. No se ha hablado nada, pero en ese tema estoy muy tranquilo. Esperemos que sí siga".

Respecto a la posible salida de Messi del Barça, Mingueza explicó que "es una decisión que tiene que tomar él". "Alguien que quiera al Barcelona no se puede quejar de todo lo que nos ha dado. Tiene que mirar por él y por nada más", concluyó.