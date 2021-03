Tras las victorias del Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, la lucha por el título liguero está más abierta que nunca. A falta de diez jornadas para finalizar, el Sanedrín de El Larguero analiza cómo se encuentran los tres primeros de la tabla.

La evolución de Benzema

Benzema firmó un doblete en la victoria ante el Celta de Vigo (1-3). El Sanedrín analizó la evolución del francés a lo largo de la temporada.

Álvaro Benito: "Yo los primeros años no era muy de Karim. Tenía la sensación de que su fútbol era para sacar sobresaliente cada finde, como juega ahora. Hace goles, los genera, está implicado, lidera... es otro Karim. Es un Karim mejorado. Incluso su gestualidad nos llevaba a pensar que no era el jugador más involucrado. Ahora ha incorporado a sus virtudes todo lo que le faltaba".

"No había visto a un Benzema como el de ahora, que hace un gol y sigue atacando, no desiste. Tiene otra mentalidad. No solo en el fútbol. Estamos hablando de un jugador que ha puesto a su talento una mentalidad ganadora".

Gustavo López: "Con la salida de Cristiano se ha sentido mucho más importante. Cristiano era quien se llevaba los flashes. Él ahora ha crecido, se siente más importante. Hace mejor al que tiene al lado. Parecía que con la marcha de Cristiano iba a ser Gareth Bale quien le cogiese el relevo, pero ha sido Benzema".

La carrera por la Liga

A falta de 10 jornadas, solo seis puntos separan a los tres primeros de la clasificación.

Gustavo López: "El Atlético va con lo justo. El mensaje que mandaba el cholo de que ni Barça ni Madrid van a perder muchos puntos... habrá que verlo. Está todo muy igualado y cualquiera te lo pone todo muy difícil. Las sensaciones del Atlético no son los mejores, pero creo que todos pueden perder puntos".

Álvaro Benito: "Esa ansiedad por cerrar el resultado pronto le hace olvidar lo que consiguió al principio. Todos felicitamos al atlético porque había mutado. El Barça estuvo muy cerca de desengancharse y ahora es el que mejor fútbol hace. Creo que va a estar muy igualado y hasta la última jornada no sabremos el campeón"

Raúl Ruiz: "El Atlético llevaba una temporada brillante, pero está donde todos hubieran soñado estar. Lo tiene muy en la mano".

Kiko Narváez: "El Cholo se tiene que agarrar a que el equipo vuelva a ser el de la primera vuelta tras el parón. Soy optimista porque creo que el equipo está capacitado. El equipo hizo una primera vuelta de categoría y puede volver a hacerlo"

El futuro de Camavinga

El contrato de Eduardo Camavinga con el Stade Rennais termina en 2022 y su entorno considera que "este es el verano para ir al Madrid", según informó Antón Meana en El Larguero.

Álvaro Benito: "Creo que va a ser un buen jugador sin duda, pero en estos momentos no le veo potencial de ser un 'top' mundial. Por la situación contractual es una buena oportunidad, pero no le he visto nada que me deslumbrara"