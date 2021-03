La locura de la Semana Santa

Los cierres perimetrales de las comunidades autónomas están empezando a ser difíciles de defender por parte del gobierno, toda vez que -PCR negativa mediante- los destinos turísticos como Baleares se preparan para recibir a visitantes del resto de Europa, especialmente de Alemania, mientras que muchos españoles que viven fuera de su lugar de origen no podrán volver a casa estas vacaciones.

Una situación de la que ya ha alertado la Comisión Europea, que recomienda que se eviten las contradicciones a la hora de viajar. “La recomendación de la Comisión dice claramente que el riesgo de la transmisión del virus es similar para los viajes domésticos que interfronterizos, los Estados miembros tienen que asegurar la coherencia en las medidas adecuadas para los dos tipos de viajeros” ha señalado el portavoz de la Comisión, Christian Wigand. Sin embargo, defienden desde el Ejecutivo, esta desigualdad se establece porque es imposible controlar los viajes por carretera, como sí se puede hacer con el turismo aéreo. “Esas restricciones perimetrales permiten a los residentes tener cierta movilidad dentro de su comunidad autónoma pero una movilidad controlada, necesaria, porque no tenemos una capacidad de control que sí tenemos con los visitantes que vienen de fuera de la Unión Europea, que sí tienen PCR y la mayoría de nuestros viajeros internacionales vienen a través de los aeropuertos, lo cual nos permite garantizar esa seguridad” ha señalado este lunes la ministra de Turismo, Reyes Maroto.

Pese a ello, señalan los representantes del sector, la movilidad exterior no “salvará” la Semana Santa. Mientras que desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), su secretario General, Ramón Estalella señala que “esta Semana Santa no van a venir personas, no tenemos movimiento, la gran mayoría de los hoteles ni siquiera van a abrir”, desde la Mesa del Turismo, su secretario general, Carlos Abella, apunta que “en algunos destinos, como Baleares, se está viendo un incremento” pero apunta que “es muy bajo en comparación con otros años y lo que nos va a llegar, como mucho, es un 20% de lo que estábamos teniendo otros años, con lo cual la Semana Santa la damos por perdida prácticamente”.

En esta misma línea se ha expresado en Hora 25 de los Negocios el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, quien defiende que lo importante es "que haya una coordinación en la desescalada que permita que podamos coordinarnos y que podamos organizar la contratación de los viajes y la distribución de los riesgos".

"La Semana Santa la damos totalmente por perdida. El año pasado tuvimos una caída del 90% de la facturación con respecto al ejercicio anterior y esta Semana Santa no va a ser mucho mejor porque, si no se puede viajar entre comunidades, y solo algunas comunidades pueden recibir gente de fuera… con ese desorden es imposible, y la gente no sabe a qué atenerse y, evidente, la gente de Madrid, es muy difícil que se aloje en hoteles de Madrid, y la gente de Andalucía, o de las provincias de Andalucía es muy difícil que se alojen en las mismas provincias de Andalucía. Con lo cual, el turismo se ha abierto solo para determinadas comunidades y, desgraciadamente, creemos que va a ser totalmente marginal el ingreso que se va a obtener de esta temporada" defiende Garrido.