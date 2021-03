Un sinsentido más

Mientras España levanta las restricciones para volar desde el Reino Unido, Boris Johnson se plantea multar a sus compatriotas que viajen fuera de su país durante las vacaciones de Semana Santa, mientras los turistas alemanes siguen llegando a Mallorca. Angela Merkel para la desescalada y anuncia un confinamiento estricto para los próximos días festivos. Mientras el Gobierno español mantiene el cierre de límites autonómicos, facilita que los extranjeros puedan visitar las Baleares y otras comunidades. No es extraño, pues, que desde la Unión Europea hayan pedido coherencia para no marear tanto la perdiz y especialmente no hacerlo con los viajeros que, puestos a imaginar, no podrían volar directamente de Madrid a Barcelona. Pero en cambio, podrían llegar a la Ciudad Condal si lo hicieran con escala previa en Londres o Berlín, por ejemplo. Un sinsentido que no se aplicará, pero que demuestra que la lógica de las cosas fue la primera víctima de la pandemia. Llevamos meses sin entender algunas de las medidas que se aplican porque llevamos un año del malentendido, que dar una rueda de prensa diaria equivale a informar y a comunicar adecuadamente. Y no es verdad. La ciudadanía resignada, primero, acostumbrada después, acrítica siempre y exhausta actualmente necesita aire para respirar su libertad vigilada y la economía parada primero castigada, después esperanzada siempre y exigente ahora clama por unos criterios que no se den de bruces reiteradamente con las urgencias reales del país. Ante esto, sale el Banco de España y rebaja de nuevo la previsión de crecimiento. Dice que este año irá de menos a más y augura que el próximo regresarán los números azules que nos llevarán a la recuperación prevista para el 2023. Se olvidó de decir para quienes hayan sobrevivido. Claro.